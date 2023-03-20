Резидент ОЭЗ Москвы в 2022 году увеличил производство инструментов для резки металла почти в 1,8 раза

Компания «Микробор», занимающаяся производством сверхтвердых композиционных материалов и инструментами для резки металла, произвела на 78% больше продукции в 2022 году, чем годом ранее. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам руководителя департамента, «Микробор» стремится обеспечить отечественный рынок металлорежущим инструментом и заместить крупных зарубежных производителей. В прошлом году предприятие расширило ассортимент, увечило объем отгрузки в 3,5 раза до 1,9 тыс. поставок и открыло 30 новых рабочих мест. Выручка за прошлый год выросла почти в три раза по сравнению с 2021 годом.

Компания в ближайшее время планирует создать новую производственную зону в ОЭЗ Москвы для шлифовки пластин из твердого сплава, рассказал гендиректор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев. Это поможет увеличить объемы производства металлорежущего инструмента, пояснил он. Ранее предприятие уже внедрило пять новых сортов композитов для обработки сверхтвердых материалов.

Всего на данный момент в ассортименте предприятия более 9 тысяч наименований продукции. Это позволяет обеспечить металлорежущим инструментом свыше 650 заводов в России и за рубежом, поделился гендиректор «Микробора» Павел Решетов. Помимо этого, компания занимается образовательной деятельностью и помогает углублять знания в сфере сверхтвердых композиционных материалов и металлорежущего инструмента.