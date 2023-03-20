РФ поставит продовольствие странам Африки бесплатно, если «зерновую сделку» не продлят

Россия готова поставлять зерно в нуждающиеся африканские страны в том же объеме, что и по «зерновой сделке», на безвозмездной основе в случае, если в Москве решат не продлевать участие в этой сделке через 60 дней.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на парламентской конференции «Россия-Африка», трансляцию которой вела пресс-служба Кремля.

«Почти 45% ушло в сытые европейские страны, несмотря на то, что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран. <...> Если мы все же примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за все предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», — сказал глава государства.

Он отметил, что Москва настаивает «именно на пакетном характере данной сделки, прежде всего, в интересах африканских и других развивающихся стран», которые нуждаются в больших объемах продовольствия. «И настаиваем на полном соблюдении ключевых российских требований», — подчеркнул российский лидер.

МИД РФ между тем обозначил, при каких обстоятельствах можно избежать приостановки участия России в зерновой сделке после 18 мая. Среди условий для продлению соглашения внешнеполитическое ведомство назвало переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, а также отмену ограничений на страхование и перестрахование и снятие запрета на доступ в порты. Кроме того, Москва требует восстановления работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и разблокировки зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

«Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках Меморандума Россия — ООН, наше участие в "черноморской инициативе" будет приостановлено», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

В МИД напомнили, что 18 марта истек второй 120-дневный срок действия договоренностей по вывозу украинского продовольствия; в связи с «отсутствием подвижек» в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, до 18 мая.