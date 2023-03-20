«Роснефть» удивила

Операционная прибыль НК «Роснефть» в 2022 году выросла на 9% до 1398 млрд руб., EBITDA увеличилась на 9,5% до 2330 млрд руб., но при этом чистая прибыль, относящаяся к акционерам, сократилась на 7,9% до 883 млрд руб.

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Результаты оказались лучше прогнозов аналитиков.

«Цена на Urals в рублях оказалась в 4К22 на минимальном за год уровне, в связи с чем мы предполагали слабую чистую прибыль в 154 млрд руб. Однако уже на уровне EBITDA “Роснефть” превзошла наши расчеты на 15%, а по чистой прибыли — на 44% при лучших за весь год показателях рентабельности в последнем квартале», — пишет в своем обзоре старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин.

С инвестиционной точки зрения снижение прибыли «Роснефти» в непростом прошлом году менее чем на 10% нельзя занести менеджменту компании в пассив. Сопоставимые по капитализации с «Роснефтью» Сбербанк и «Газпром» сократили чистую прибыль в разы.

Сама же компания объясняет незначительное падение прибыли влиянием неденежных факторов. «Рост цен на электроэнергию, а также увеличение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов по железной дороге и трубопроводам негативно отразились на динамике операционных и транспортных расходов», — говорится в сообщении.

Компания не стала раскрывать полную отчетность, ограничившись расширенным пресс-релизом, который вышел незадолго до закрытия основных торгов на Московской бирже. Поэтому результаты не оказали особого влияния на динамику акций компании.

По итогам же основной сессии акции «Роснефти» выросли на 3,3%. Акции «Роснефти», как и бумаги многих других компаний с госучастием, сегодня активно покупали в расчете, что по аналогии со Сбербанком они могут направить на дивиденды более 50% чистой прибыли.

Однако в отношении «Роснефти» эти завышенные ожидания рынка могут не оправдаться, прежде всего из-за огромной инвестиционной программы компании. Кроме того, как отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе, «за последние три года налоговые условия деятельности нефтяных компаний ужесточались 14 раз, что безусловно создает риски для реализации нашей производственной программы».

Наиболее интересным относительно новым проектом компании является «Восток Ойл». Многие аналитики ранее писали, что стоимость только этого проекта значительно превышает рыночную капитализацию «Роснефти», делая справедливый вывод о том, что «Роснефть» недооценена рынком в разы.

В прошлом году ресурсная база «Восток Ойл» увеличилась на 300 млн т до 6,5 млрд т, говорится в сообщении компании.

Но дивиденды с очень большой вероятностью будут выплачены. «Положительный результат по показателю чистой прибыли по итогам 2022 года служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период», — отметил Игорь Сечин.

Если компания направит на выплаты акционерам 50% чистой прибыли, то на одну акцию придется по около 18 руб., что соответствует дивидендной доходности в 4,9%. Это очень много для эмитента с такой капитализацией и с учетом того, что за первое полугодие «Роснефть» выплатила по 20,39 руб. на акцию.

Среди других важных моментов отчетности стоит отметить снижение объема долга. «Реализация мероприятий, направленных на поддержание финансовой устойчивости, позволила сократить уровень финансового долга и задолженности по предоплатам Компании на 0,7 трлн руб. по сравнению с началом 2022 года. Отношение чистого финансового долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 1,3х, что соответствует значению на начало прошлого года», — говорится в сообщении.

Безусловно, этот факт окажет позитивное влияние на прибыль компании в самом недалеком будущем.

Краткосрочная картина по акциям «Роснефти» остается умеренно-позитивной. Бумага продолжает торговаться в слабом восходящем тренде от конца января. Но при этом стоит иметь в виду, что техническая перекупленность всех «голубых фишек» высока, а Индекс Мосбиржи дошел до цели роста в 2400 пунктов. Поэтому небольшая коррекция как рынка в целом, так и акций «Роснефти» в частности, в ближайшие дни была бы логичной.

Котировки акций компании могут просесть и в случае, если менеджмент решит распределить лишь 50% чистой прибыли. При таком сценарии значительная часть спекулятивного капитала перетечет в более потенциально доходные краткосрочные идеи.

Однако на средне- и долгосрочном горизонте акции «Роснефти», не дрогнувшей перед вызовами прошлого года, остаются одними из самых привлекательных на российском рынке.