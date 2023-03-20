Россия и Конго: вектор на всестороннее развитие сотрудничества

В преддверии предстоящего Второго саммита и Экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», который состоится 26 – 29 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум», Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Конго Георгий Чепик сообщил, что в настоящий момент Россия и Конго работают над заключением соглашений в области торговли, транспорта, образования и строительства. Кроме того, по его словам, до Саммита и Форума предполагается подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов «с привлечением российской компании». Он также отметил, что президент Конго Дени Сассу-Нгессо намеревается лично возглавить делегацию своей страны на предстоящем саммите.

В настоящее время многие российские компании ведут активную экономическую деятельность в Африке. В частности, в Конго компания «Лукойл», работающая на проекте «Marine XII», оператором которого является итальянская компания Eni, ведет переговоры о вхождении в новые проекты в этой стране в качестве оператора, о чем вице-президент «Лукойла» по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский сообщил по итогам встречи с министром нефти и газа Республики Конго Бруно Жан-Ришаром Итуа. «"Лукойл" нацелен на развитие в Республике Конго. И, в первую очередь, мы заинтересованы в проектах, где "Лукойл" мог бы выступить оператором. Сегодня мы обсудили ряд таких возможностей", – заявил И.Романовский.

Подробную информацию о Втором саммите и Экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» можно найти на официальном сайте мероприятия.