Россия стала лидером по поставкам природного газа в КНР

В январе этого года РФ вышла на первое место по экспорту природного газа в Китай.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные таможни КНР, общие поставки энергоресурса в эту страну из России достигли 2,7 млрд куб. м. Уточняется, что речь идет о поставках по газопроводу и в сжиженном виде вместе взятых.

Таким образом, Россия с большим отрывом оставила позади других ведущих поставщиков газа Китаю: у Туркменистана и Катара показатель составил 2,2 млрд куб. м, у Австралии — 1,9 млрд куб. м.

Отмечается, что по трубопроводным поставкам из России в КНР с января произошел очередной рост в соответствии с графиком. В первый месяц года «Газпром» экспортировал в Китай по «Силе Сибири» около 2 млрд куб. м газа, поставки СПГ — в общей сложности 8-9 партий — составили 770 млн куб. м.

Общий импорт Китая вырос к январю 2022 года на 1%, до 11,3 млрд куб. м, передает агентство. При этом импорт сжиженного природного газа заметно увеличился — впервые после 13 месяцев спада. В январе 2023-го Китай импортировал 5,2 млн т СПГ — на 7% больше, чем в том же месяце прошлого года (4,864 млн т). Общие поставки трубопроводного газа составили в январе 4,48 млрд куб. м (в январе 2022-го — 4,83 млрд куб. м, в декабре — 4,37 млрд куб. м).

В статье президента РФ Владимира Путина «Россия и Китай — партнерство, стремленное в будущее», написанной в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и опубликованной 20 марта в издании «Жэньминь жибао», в качестве одного из приоритетов в отношениях РФ и КНР обозначается торгово-экономическое партнерство. Газопровод «Сила Сибири», по которому идут поставки российского газа в Китай, Путин назвал сделкой века.