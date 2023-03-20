Панику в Европе не остановить

Наверняка, финансовые власти Швейцарии рассчитывали на большее от организованного в авральном порядке в минувшие выходные поглощения оказавшегося в предбанкротном состоянии банка Credit Suisse (CS) самым крупным в стране банком – UBS. Доверие к банкам у инвесторов восстановить не удалось. Об этом красноречиво говорят цифры: акции CS установили на предмаркетной торговле новый антирекорд – рухнули на 62%. Что же касается покупателя, то несмотря на то, что его глава назвал покупку «привлекательной» и что он покупает второй банк Швейцарии вдвое дешевле рыночной цены, инвесторы все равно не считают покупку хорошим вложением денег. Акции UBS на предмаркете снизились на 7,1%. Начало торгов не принесло облегчения: акции CS остались на -60%, а акции UBS упали еще сильнее – до -9,2%. Но и на этом неприятности крупнейшего швейцарского банка не закончились. Акции UBS падали в моменте на 16%, что является максимальным обвалом после кризиса 2008 года.

«Следует понимать, что после более чем недели паники на рынках две интервенции, организованные властями, ситуацию не исправят,- объясняет всю сложность обстановки в банковском секторе главный стратег по рынкам Jones Trading Майк О’Рурк.- Напротив, все это (паника) распространится на весь мир».