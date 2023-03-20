Панику в Европе не остановить

Наверняка, финансовые власти Швейцарии рассчитывали на большее от организованного в авральном порядке в минувшие выходные поглощения оказавшегося в предбанкротном состоянии банка Credit Suisse (CS) самым крупным в стране банком – UBS. Доверие к банкам у инвесторов восстановить не удалось. Об этом красноречиво говорят цифры: акции CS установили на предмаркетной торговле новый антирекорд – рухнули на 62%. Что же касается покупателя, то несмотря на то, что его глава назвал покупку «привлекательной» и что он покупает второй банк Швейцарии вдвое дешевле рыночной цены, инвесторы все равно не считают покупку хорошим вложением денег. Акции UBS на предмаркете снизились на 7,1%. Начало торгов не принесло облегчения: акции CS остались на -60%, а акции UBS упали еще сильнее – до -9,2%. Но и на этом неприятности крупнейшего швейцарского банка не закончились. Акции UBS падали в моменте на 16%, что является максимальным обвалом после кризиса 2008 года.
«Следует понимать, что после более чем недели паники на рынках две интервенции, организованные властями, ситуацию не исправят,- объясняет всю сложность обстановки в банковском секторе главный стратег по рынкам Jones Trading Майк О’Рурк.- Напротив, все это (паника) распространится на весь мир».
Для Европы прошлая неделя оказалась худшей с сентября 2022 года. Однако надежды, что на этой неделе ситуация хотя бы немного стабилизируется вполне так и могут остаться надеждами. Низкое открытие бирж в Старом Свете утром 20 марта не предвещает ничего хорошего. Так, индекс Stoxx 600 в 9 часов утра по Гринвича находился на -1,4%. По финансовому сектору падение было значительно сильнее – 3,3%. Европейские же банки начали неделю на отметке -2,6% в красном секторе. Причем, по некоторым крупным банкам вполне можно говорить и об «обвале». Падение Deutsche Bank и Commerzbank, например, составляло 10,9% и 8,5% соответственно, а BNP Paribas – 8,2%.
К неутешительным новостям в Европе следует добавить массовые продажи акций в понедельник на азиатских финансовых рынках, на которых торги начались на несколько часов раньше. Главным образом, инвесторы избавлялись от акций, как нетрудно догадаться, банков. Не удивительно, что акции, например, Standard Chartered Plc и HSBC упали в Гонконге 20 марта более чем на 6% до двухмесячнрого минимума. Причем, акции HSBC могут даже установить антирекорд по однодневному падению за 6 месяцев. Индекс акций финансовых компаний MSCI в Азии снизился на 1,3%.