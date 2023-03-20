Рынок акций стал зашкаливать

Российский рынок акций начал рост с самого открытия торгов в понедельник, 20 марта. Возглавили его акции ВТБ. Глава банка Андрей Костин в интервью китайскому телеканалу CGTN сообщил, что в первом квартале текущего года банк планирует получить рекордную прибыль, а по итогам года она будет сопоставима с результатом 2021 года. Тогда ВТБ заработал более 320 млрд руб. прибыли. Рекордная же квартальная прибыль в размере 87 млрд руб. была зафиксирована в третьем квартале 2021 года.

В прошлом году банк получил убыток, который, по мнению аналитика инвестбанка «Синара» Ольги Найденовой «был рекордный». По ее словам, «реальное финансовое состояние банка из публичной информации оценить невозможно». Она не исключает, что к выдающимся результатам первого квартала текущего года, которые пока также не разглашаются, привели «какие-то разовые эффекты».

Относительно возможности выплаты дивидендов мнения аналитиков расходятся. Большинство считает, что за прошлый год банк не заплатит ничего, хотя в его распоряжении осталась нераспределенная прибыль 2021 года.

Но есть и другая точка зрения. «Экстраполируя действия “Сбербанка”, можно предположить, что и ВТБ пойдёт по такому же пути, предоставив бюджету возможность получить значительные средства через дивиденды. Впрочем, щедрыми они вряд ли будут, так как банк в конце прошлого года заметно потратился на покупку Банка “Открытие”», — пишет в своем обзоре ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Но так или иначе, а акции ВТБ сегодня взлетели на 14,6%, продемонстрировав лучший результат среди всех ликвидных бумаг Московской биржи. Более сильный внутридневной подъем последний раз бумага демонстрировала в мае 2009 года.

Техническая картина не дает руководства по дальнейшим действиям с акциями ВТБ. С середины октября прошлого года бумага находилась в боковом коридоре. Сегодня он был пробит вверх, но день акция закрыла на техническом сопротивлении.

При этом стоит отметить, что большинство опытных инвесторов недолюбливают акции ВТБ, некоторые вообще считают, что торговать ими лучше «от шорта». Связано это с тем, что ВТБ в большей части случаев показывает более слабые результаты работы, чем банковский сектор в среднем. Некоторые эксперты считают качество корпоративного управления в ВТБ низким.

Пятничное решение менеджмента Сбера направить на дивиденды не только всю прибыль прошлого года, но и часть заработанного в 2021 году, вселяет надежды, что и другие госкомпании заплатят больше, чем ожидал рынок. Очень многие аналитики говорят, что за счет дивидендов государство сможет сократить дефицит бюджета, а заодно повысить доходы той части населения, которая вкладывает свободные деньги в рынок акций.

Именно на этих ожиданиях сегодня очень сильно выросли акции многих компаний с госучастием. Так, на 6,15% подорожали бумаги «Газпрома», привилегированные акции «Башнефти» выросли на 5,5%, «Транснефти» — на 4,3%, «Роснефть» прибавила 3,3%.

Отличную отчетность опубликовал «Совкомфлота», который также контролируется государством: его прибыль по МСФО в прошлом году выросла в 10,8 раза. Дивидендная политика эмитента, как и других госкомпаний, предусматривает направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. При таком раскладе на одну акцию придется 4,28 руб., что соответствует дивидендной доходности чуть более 7%. Однако есть предположения, что «Совкомфлот» распределит больше половины прибыли.

Из этого списка больше всего вопросов к «Газпрому». Значительная часть заработанного в 2021 году и не распределенного между акционерами была уже перекачана в бюджет повышенными налогами. А по итогам прошлого года прибыль газовой монополии снизилась в 3 раза. При этом «Газпрому» нужно переориентировать свой экспорт на Восток, для чего необходимо строить трубопроводы и заводы по сжижению газа. Поэтому далеко не факт, что компания вообще выплатит дивиденды. А если это будет сделано, то дивидендная доходность акций будет непривлекательной.

За кампанию подобрали «Лукойл», который подорожал на 3,1%. Трейдеры уверены, что в ситуации, когда все вокруг платят, «Лукойлу» также придется поделиться прибылью. В противном случае инвестиционная привлекательность эмитента резко ухудшится, и потеряют не только мажоритарные акционеры компании, но и весь ее бизнес.

В целом же по итогам дня Индекс Мосбиржи вырос на 3,1% и почти достиг отметки 2400 пунктов, которую ранее почти все аналитики обозначали как цель роста рынка. Очень настораживает тот факт, что почти никто из экспертов в своих прогнозах не писал, а что же будет дальше, после того как индикатор пройдет данное сопротивление. Это говорит о том, что большинство аналитиков не ждало Индекса Мосбиржи выше этой величины.

Не исключено, что сегодня ночью инвесторы призадумаются, не слишком ли много акций они накупили в свои портфели.

Очень часто восходящая фаза роста рынка заканчивается как раз сильным ростом Индекса Мосбиржи, а также акций «Газпрома». Поэтому не исключено, что в самое ближайшее время технически перекупленный рынок акций начнет корректироваться или заляжет в боковик. Впрочем, это не обязательный сценарий.

Рубль резко снизил темпы обесценивания, подешевев сегодня к доллару всего на 0,15%. Торги закрылись на отметке 77,17 руб. за доллар. Техническая картина остается «медвежьей»: пара доллар-рубль торгуется выше сопротивления 76,5. Но особого желания спекулянтов продолжать и дальше девальвировать российскую валюту не видно. Не исключено, что завтра рубль попробует отыграть часть понесенных в последние дни потерь.