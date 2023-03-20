Сделки века

«Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнёрство», — пишет Владимир Путин в статье, вышедшей в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. «По итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это — новый рекорд», — отмечает он.

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«И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с Председателем Си Цзиньпином планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году. — прогнозирует президент РФ. — При этом важно, что во взаимной торговле растёт доля расчётов в национальных валютах и наши отношения становятся ещё более суверенными», — подчеркивает российский лидер в статье «Россия и Китай — партнёрство, устремлённое в будущее», опубликованной в китайской ежедневной газете «Жэньминь Жибао» (русскоязычная версия — на сайте Кремля)..

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Эксперты признают: торговый оборот между двумя странами действительно растет, как на дрожжах. Так, заведующий Лабораторией исследований международной торговли ИПЭИ РАНХиГС Александр Кнобель указывает на то, что товарооборот с Китаем, по данным китайской стороны, в 2022 году увеличился на 30% — до $190 млрд за счет почти полуторакратного роста российского экспорта (+43%, до $114 млрд) и умеренного увеличения поставок из Китая (+13%, до $76 млрд).

Как отмечает аналитик ИКСИ Дмитрий Плеханов, основным драйвером российско-китайской торговли остаются поставки продукции топливно-энергетического сектора.

«За последние 5 лет поставки российских товаров в Китай выросли более чем на 90%, в то время как рост импорта из Китая составлял около 60%. При этом, по данным таможенной статистики Китая за 2022 год, доля минерального сырья в общем объеме поставок российской продукции в Китай достигла 78%, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 5 процентных пунктов», — говорит эксперт.

Он добавляет, что следующими по значимости являются поставки на китайский рынок продовольствия, продукции деревообработки и металлургии. На долю каждой из этих товарных категорий приходится от 5 до 7% российского экспорта в последние годы.

Что же касается поставок китайских товаров в РФ, то здесь, отмечает Дмитрий Плеханов, основную часть товаров составляет продукция машиностроения, на долю которой приходится чуть более 50% от общего объема китайского экспорта в нашу страну.

Прошедший год был отмечен также значительным ростом поставок продукции химической промышленности — на 62,7% в результате чего доля этой категории продукции в общем объеме выросла до 15,8%. На третьем месте — поставки одежды и обуви, доля которых составляет около 10% от общего объема.

«За счет программы параллельного импорта рост отмечен практически по всем направлениям, ассортимент значительно расширен. Вполне вероятно, что по итогам текущего года товарооборот между странами значительно превысит $200 млрд», — комментирует ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Борис Пивовар также полагает, что высота в $200 млрд будет взята уже в текущем году.

«Пока здесь превалирует нефтегазовый российский экспорт: это продиктовано потолком цен, установленным в Европе и США, и поиском новых рынков. Китай, разумеется, пользуется моментом и активно закупает российские сырьевые товары. Думаю, что после визита Си Цзиньпина в Россию начнет расти и импорт, т.к. китайские товары и оборудование у нас сейчас очень востребованы, и профицит нашей внешней торговли будет постепенно стабилизироваться», — считает Пивовар.

Маршрут на восток через запад стал совсем неудобен

При этом, по мнению Александра Кнобеля, дальнейшая динамика экспорта будет определяться не только мировыми ценами на энергоресурсы, но и эффективностью решения логистических проблем, связанных с перенаправлением российского сырья с европейского рынка. Если бы не они, темпы роста стоимостных объемов импорта из КНР в Россию могли быть выше, чем 13%.

«Основным сдерживающим фактором, вероятно, явились логистические ограничения. Ранее значительная часть импорта из Китая шла в Россию через морские порты европейской части страны. Сейчас ограничения на вход в порты стран Европы и проблемы со страхованием осложняют использование данного пути поставок. При этом железнодорожная инфраструктура азиатской части России в значительной мере перегружена. В этой связи следует критически подойти к использованию Транссиба и БАМа с целью обеспечения приоритетного перевоза наиболее важных товаров (не только в части импорта, но и экспорта)», — говорит Кнобель.

Что касается транспортной составляющей, то Владимир Путин подчеркнул, что РФ и КНР «в буквальном и переносном смысле строят мосты». «Так, в прошлом году наши приграничные регионы соединили два мостовых перехода через Амур, давно ставший “рекой дружбы”. Среди “волн и ветров” на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, “как скала посреди бурного потока”, эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», — отмечает автор статьи.

Этой же цели, по его словам, «служит работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь».

Что касается сотрудничества по части поставок энергоресурсов в КНР, то российский лидер назвал газопровод «Сила Сибири» «сделкой века». Но хватит ли имеющихся мощностей для расширения сотрудничества?

По словам Артема Деева строительство второго магистрального газопровода действительно необходимо. «Он уже на стадии проектирования — «Сила Сибири-2». Запуск такого проекта через несколько лет позволит нарастить объемы поставок трубопроводного газа из России в Китай минимум в два раза, что приведет к возможности замещения большей части экспорта газа в ЕС», — говорит аналитик.

Рубль и юань бьют рекорды

При этом есть еще один важный аспект, на который обратил внимание Владимир Путин — Россия и Китай «прокачивают» взаиморасчеты в национальных валютах.

«Расчеты преимущественно происходят в национальных валютах двух стран, поскольку это еще и мера защиты от возможных санкций со стороны США и ЕС. Доля юаня во внешнеторговом обороте РФ впервые превысила объем в долларах — это уже значимое событие для двух государств, демонстрирующее укрепление торговых и общеэкономических отношений», — поясняет Артем Деев.

«Стоит отметить, что расчеты за поставки газа из России в Китай в 2022 году велись в национальной валюте на паритетной основе в рублях и юанях (50%/50%). В расчетах за поставки нефти и нефтепродуктов также наблюдается активный переход от использования долларов к национальным валютам, тем самым развивая валютное взаимодействие между государствами», — отмечает к.э.н., эксперт экономического факультета РУДН Елена Егорычева.

Александр Кнобель приводит данные ЦБ РФ, согласно которым доля рубля в расчетах за экспорт увеличилась с начала 2022 года с 12% до 34% к концу года, а в импортных расчетах наоборот сократилась с 29 до 27% . Доля юаня также выросла как в экспортных, так и в импортных расчетах — с 0,5 до 12% и с 4 до 23% соответственно. А доли остальных валют дружественных стран составили всего 4%.

«Однако следует разделять валюту расчетов и валюту контракта. Например, расчеты за поставки газа в ЕС были переведены в рубли, а цены оставались номинированы в евро, и оплата происходила по текущему курсу. Подобные схемы могут снижать ряд рисков блокировки и заморозки активов, но они никак не ограничивают влияние колебаний курса рубля на цены и объемы поставок, особенно промышленных товаров. Значительным ограничивающим фактором использования рубля в качестве валюты расчетов и валюты контрактов, помимо санкционных ограничений и транзакционных издержек, является также высокая волатильность курса по отношению к основным мировым валютам», — говорит эксперт.

Тем не менее, как отмечает Елена Егорычева, в 2022 году объем торговли юанем на Московской бирже вырос в 40 раз, причем «аппетит» к китайской валюте демонстрируется не только на уровне государств, отраслей и компаний: российские граждане проявляют все больший интерес к юаню. И это также объясняется ограничениями на операции с долларом и евро, введенными Центробанком весной 2022 года.

Кстати, китайская валюта, правда, цифровая, может отчасти стать прототипом для отечественного цифрового же рубля.

«По линии цифровых финансовых активов ЦБ РФ изучал и изучает опыт внедрения цифрового юаня — в КНР этот проект давно реализуется. Частично этот опыт наших китайских соседей учитывается в пилотном проекте цифрового рубля, который стартует уже 1 апреля 2023 года», — говорит Артем Деев.

В поле и в космосе

Впрочем, если по части ЦФА мы пока только перенимаем опыт, в других сферах две страны уже именно что взаимодействуют.

«С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация. Мы вместе осваиваем космическое пространство, развиваем новые технологии», — перечисляет в своей статье Владимир Путин.

Как отмечает Артем Деев, в той же сельскохозяйственной отрасли работа ведется сразу по нескольким направлениям: «В АПК реализуется множество проектов, для которых необходимо получение современной сельскохозяйственной техники — в том числе из КНР. В дальневосточных и южных регионах России идет разработка проектов по выращиванию традиционных для КНР культур — риса, соевых бобов и т.д. На таких предприятиях АПК также используется китайский опыт по выращиванию этих культур, повышению урожайности и т.п. Спрос на данную продукцию высок в Китае, но в первую очередь решается вопрос продовольственной безопасности нашей страны».

Приоритет технологиям

Тезисы из статьи лидера КНР Си Цзиньпина, вышедшей в «Российской газете» и РИА Новости одновременно со статьей российского президента, говорят о том, что даже при повышенной осторожности Поднебесная отдает преимущество в развитии сотрудничества технологической сфере.

«Китай 13 лет подряд позиционирует себя как крупнейшего торгового партнера России. Объем взаимных инвестиций двух стран продолжает расти. Благополучно реализуется ряд стратегически значимых проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспортной взаимосвязанности. Высокую динамику сохраняет сотрудничество в таких новых отраслях, как научно-техническая инновация и трансграничная электронная коммерция. Межрегиональное партнерство стремительно набирает обороты. Все это не только приносит реальные выгоды простым людям, но и придает неиссякаемый импульс развитию обеих стран», — пишет китайский лидер.

Какие именно импульсы видит Пекин, а какие — Москва, и насколько сходятся планы по развитию у двух великих держав, их лидеры обсудят в ближайшие дни. Вряд ли приходится сомневаться, что при том, что вопросы о взаимности выгоды при торговле и инвестициях всегда бывают непростыми, на данном этапе взаимоотношений России и Китая они будут решены.