Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с РФ «стоять на страже миропорядка»

Китай готов вместе с Россией «cтоять на страже миропорядка, основанного на международном праве».

Об этом по прибытии в Москву заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает «РИА Новости».

«Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками», — подчеркнул китайский лидер.

Председатель КНР выразил уверенность в плодотворности визита в Россию и в том, что он «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху».

Самолет Си Цзиньпина прибыл во Внуково около 12.59; китайского лидера встретил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В понедельник, 20 марта, пройдет неформальная встреча Владимира Путина и председателя КНР, по ее итогам планируется подписание двух основополагающих документов. Политики обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча Путина с Си Цзиньпином начнется в Большом Кремлевском дворце в 15:00.