Следственный комитет РФ завел уголовное дело на судей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших на прошлой неделе ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Статья по теме: В Кремле заявили, что Путин не «принимает близко к сердцу» решение МУС о выдаче ордера на его арест

Уточняется, что речь идет о судьях Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтале и Серхио Херардо Угальде Годинесе, а также о прокуроре МУС Кариме Ахмад Хане.

«В действиях судей Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ — заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в действиях Карима Ахмад Хана, который направил ходатайство для получения ордера на арест президента РФ и омбудсмена, содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973 года, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», — подчеркивается в пресс-релизе СК.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. В Министерстве иностранных дел РФ выразили уверенность в том, что любые подобные решения являются «ничтожными с точки зрения права», а в Кремле заявили, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали ситуацию «беспрецедентной правовой вакханалией».