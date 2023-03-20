ЦБ обязал банки использовать отечественные сервисы для внутрироссийских переводов

С 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории РФ банки будут обязаны использовать только российские сервисы и финансовую инфраструктуру. Соответствующее решение принял Совет директоров Банка России для обеспечения надежности, бесперебойности и безопасности обмена данными, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Указанное требование не распространяется на случаи осуществления кредитными организациями трансграничного перевода денежных средств, а также на случаи передачи указанной информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа», — говорится в решении ЦБ.

Регулятор пояснил, что информацию по внутрироссийским операциям необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

