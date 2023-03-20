Финтех Платежные системы СБП

ЦБ снизит тариф по оплате через СБП организациям ЖКХ

20 марта 2023, 19:45

Для населения платежи через Систему быстрых платежей по-прежнему остаются бесплатными

Коллаж: Тамара Ларина

Банк России принял решение с 1 мая снизить максимальный размер банковских комиссий для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги и принимающих платежи от населения через Систему быстрых платежей (СБП). Максимальный размер ставки в пользу кредитной организации снизится с 0,4% до 0,2% от суммы платежа, но не более 10 рублей за перевод, сообщили в ЦБ.

«Компаниям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, станет еще выгоднее принимать оплату через Систему быстрых платежей», — заявили в пресс-службе Центробанка.

При этом регулятор подчеркнул, что для самих граждан платежи через СБП, в том числе оплата услуг ЖКХ, по-прежнему остаются бесплатными. 
 