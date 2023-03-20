UBS купил Credit Suisse, активы Signature Bank перейдут New York Community Bank

Президент Швейцарии Ален Берсе объявил о приобретении финансовым холдингом UBS банка Credit Suisse.

Об этом пишет Tagblatt.

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«Федеральный совет приветствует приобретение UBS Credit Suisse. Приобретение имеет большое значение не только для Швейцарии, но и для международного финансового центра с точки зрения восстановления доверия», — цитирует издание главу государства.

О слиянии сообщается на сайтах обоих банков, а также на сайте Национального банка Швейцарии (SNB). «Сегодня UBS объявил о поглощении Credit Suisse. Это поглощение стало возможным при поддержке федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национального банка Швейцарии», — говорится в пресс-релизе SNB.

Уточняется, что покупка состоялась на условиях 0,76 швейцарских франка за акцию Credit Suisse. Таким образом, сумма сделки составила 3 млрд франков ($3,24 млрд).

Власти Швейцарии предоставят обоим банкам гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к кредиту в размере $54 млрд. Помимо этого, UBS получит около $10 млрд для компенсации возможных убытков в рамках сделки.

На минувшей неделе Credit Suisse столкнулся с крупнейшим за всю свою историю падением акций. Кредитная организация обратилась к SNB с просьбой о кредите в $54 млрд. На ситуацию повлияло в том числе банкротство американских Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank.

Credit Suisse и UBS — крупнейшие и старейшие швейцарские банки: первый ведет свою историю с 1856 года, второй — с 1862-го.

По заявлению Акселя Леманна, главы Credit Suisse, бренд банка будет существовать как минимум до момента закрытия сделки с UBS.

Между тем стало известно, что большую часть активов нью-йоркского Signature Bank, который был закрыт после банкротства SVB, приобретет New York Community Bank. Как сообщает Федеральная корпорация страхования вкладов США, речь идет о передаче активов на $38,4 млрд, в том числе кредитов на $12,9 млрд, приобретенных с дисконтом $2,7 млрд. Активы на сумму около $60 млрд останутся в конкурсном управлении для использования корпорацией страхования вкладов.