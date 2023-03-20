Потери Киева на Донецком направлении составили более 245 военных за сутки — Минобороны РФ

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

«На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики», — указывается в сводке ведомства. Отмечается, что на этом направлении потери ВСУ составили до 55 военнослужащих.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 100 украинских боевиков, машина пехоты, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б», говорится в сообщении.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожено более 245-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица "Мста-Б"», — рассказали в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери Киева за сутки составили более 50 военных, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля и гаубица Д-20.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США», — указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, информирует министерство.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 402 самолета, 223 вертолета, 3471 беспилотный летательный аппарат, 414 зенитных ракетных комплексов, 8355 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4395 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9027 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнили в Минобороны РФ.