В Кремле заявили, что Путин не «принимает близко к сердцу» решение МУС о выдаче ордера на его арест

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к недавнему решению Международного головного суда в Гааге (МУС) о выдаче ордера на арест главы государства.

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«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире <…> Если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. И продолжает работать, главное, президент», — цитирует РБК Пескова, ответившего на соответствующий вопрос.

В пятницу, 17 марта, МУС выдал ордер на арест Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В инстанции считают, что президент и правозащитница несут ответственность «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию».

В Министерстве иностранных дел РФ выразили уверенность в том, что любые подобные решения являются «ничтожными с точки зрения права», а в Кремле заявили, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали ситуацию «беспрецедентной правовой вакханалией».