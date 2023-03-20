Владимир Ефимов: 12 млн рублей сэкономил бизнес Москвы с начала года после отмены обеспечительных платежей

С 2023 года власти Москвы в качестве антикризисной поддержки освободили уже 7 предпринимателей от уплаты обеспечительных платежей, которые раньше было необходимо вносить при аренде городской недвижимости. Общая сумма средств, сэкономленных бизнесом, составила почти 12 млн рублей, сообщил 18 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, обеспечительный платеж — это предоплата в размере последних 5 месяцев действия договора аренды. Начиная с 2019 года, арендаторы городских помещений вносили ее при перезаключении соглашения. Такую мера ввели, чтобы минимизировать риски в случаях, когда арендаторы поведут себя недобросовестно и договоры с ними расторгают досрочно.

«По решению Сергея Собянина в марте прошлого года у добросовестных предпринимателей появилась возможность получить освобождение от уплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды. Только в этом году такая поддержка на общую сумму 11,8 млн рублей была предоставлена семи представителям бизнеса», — сказал Владимир Ефимов. В минувшем году, по его словам, этой мерой воспользовались 103 арендатора, а общая сумма отмененных для них платежей составила почти 130 млн рублей.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, эти 110 предпринимателей, воспользовавшиеся господдержкой, занимают 236 помещений общей площадью 42,8 тыс. кв. м. «Воспользоваться мерой могут только те арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности при использовании столичной недвижимости в течение года до подачи соответствующего запроса», — подчеркнул он.

Напомним, договор аренды городских помещений продлевается через подачу онлайн-заявки на портале mos.ru. При заключении нового документа пункт об обеспечительном платеже, обязательный ранее, теперь не включается в соглашение. Если обеспечение уже было внесено, эти средства учтут в последующих платежах.