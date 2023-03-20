Владимир Ефимов: два новых завода — по производству очков и лекарств — построят на юге Москвы

Два новых производственных объекта общей площадью более 12 тыс. кв. м построят на юге Москвы. Одно из этих предприятий займется выпуском разных видов очков, а второе — лекарственных средств. Об этом сообщил 18 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, участки под новые заводы инвесторам помогли найти в мэрии города. «Благодаря этому на юге Москвы появится предприятие по выпуску очков площадью 800 кв. м. и фармацевтическая фабрика площадью 11,7 тыс. кв. м, в строительство которой будет вложено более 3,5 млрд рублей. Производства разместятся на территории площадью 1,2 га», — сказал Владимир Ефимов.

Строительством первого предприятия, в Донском районе столицы, займется компания «Айркрафт», один из лидеров отечественного оптического рынка. С вводом в эксплуатацию нового завода она планирует оптимизировать и масштабировать свое производство.

А в Чертанове Центральном появится фармацевтическая фабрика компании «ОМНИ-Сервис». На ней планируется выпускать лекарства для терапии онкогематологических заболеваний, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «Это 50–60 международных непатентованных наименований препаратов в таблетках, капсулах, лиофилизатах, растворах и преднаполненных шприцах. Также там наладят выпуск 10 видов биоаналоговых препаратов», — добавил он. По словам Овчинского, на предприятии будет работать 300 человек. Планируется также, что большая часть сырья — фармацевтических субстанций — будет также отечественного производства.

По официальным данным, в 2022 году власти Москвы помогли подобрать площадки под новые производства 23 компаниям.