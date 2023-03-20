Владимир Ефимов: в реновацию заброшенного участка в Покровском-Стрешневе вложат почти 3,7 млрд рублей

Власти Москвы подготовили проект комплексного развития участка, расположенного в Полесском проезде в районе Покровское-Стрешнево. В редевелопмент этой территории планируется вложить почти 3,7 га и построить на ней около 35 тыс. кв. м. общественно-деловых объектов. Об этом сообщил 18 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Проект комплексного развития территории площадью 1,14 га предусматривает возведение общественно-деловой недвижимости, где в итоге появится более 850 рабочих мест. Объем вложений в реорганизацию участка оценивается почти в 3,7 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после сдачи новых площадей в эксплуатацию составит около 300 млн рублей», – сказал Владимир Ефимов.

По оценкам мэрии города, на данный момент территория на Полесском проезде, 16 используется неэффективно. На ней расположена заброшенная автозаправка, пустырь и склады. В ходе редевелопмента тут планируется возвести 35 тыс. кв. м. общественной застройки, в том числе помещения для ГУП «Московский метрополитен», уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Также там могут появиться культурно-досуговые объекты, кафе и рестораны, магазины, медицинские учреждения и отделения банков. Сама территория будет благоустроена», — добавил он.

Программа комплексного развития территорий призвана вовлечь в хозяйственный оборот земли Москвы, которые заброшены или используются неэффективно. По оценкам мэрии столицы, общий объем инвестиций в нее превысит 7 трлн рублей, а в ходе реализации программы создадут более полумиллиона новых рабочих мест. Первый такой договор заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле».

Всего на данный момент заключено 11 соглашений с инвесторами, по которым в столице реорганизуют два участка бывшей промзоны «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенную стройку в Тропарево-Никулине, заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе, а также неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатовка в Коптеве. Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков.