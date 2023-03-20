ВУЗы России начали размещать решения в «Банке технологий» - Владислав Овчинский

Сервис «Банк технологий», который помогает промышленникам оперативно подбирать необходимые решения для производств, начали наполнять разработками от ведущих вузов страны. За первый месяц решения разместили три высших учебных заведения, которые выложили 27 новых инструментов. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

К сервису присоединились РХТУ им. Д. И. Менделеева, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Российский технологический университет МИРЭА. К середине марта в сервисе уже насчитывалось более 40 инновационных инструментов от 12 институтов, а в ближайшее время в нем появятся разработки еще трех учебных заведений, добавил руководитель департамента.

Разработчики предлагают инструменты, которые будут востребованы предприятиями по всей стране, подчеркнули в департаменте. Например, «Накопитель электрической энергии для электробусов» позволит сократить время заряда в два раза и повысит количество запасаемой энергии.

Еще одна разработка – «Мобильные системы локальной водоподготовки и водоочистки сточных вод» - будет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и улучшит экологическую обстановку без затрат на строительство стационарных очистных сооружений. Другое решение - «Интеграционная платформа искусственного интеллекта» - хранит и обрабатывает большие данные, а также проводит анализ производственных установок.