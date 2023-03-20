Европа ищет газ везде

В минувшую пятницу был зафиксирован всплеск цены на газ Европе, довольно-таки необычный на фоне предыдущего постепенного снижения. Цена подскочила почти на 5% к расчетной цене предыдущего дня, почти до 510 долларов за тысячу кубометров. Так, апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), по состоянию на 10.43 мск 17 марта достигли отметки 509,3 доллара (+4,8%), уточняло агентство «Прайм».

Подъем цен наблюдался на фоне похолодания и снижение ветрогенерации в середине недели. Эти факторы, сообщает ТАСС, привели к росту отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы.

Предыдущий подобный всплеск наблюдался в январе, и после него цены на газ на TTF перешли к значительно более плавному снижению, чем это было с декабря 2022 года, когда они с отметок, превышающих 1700 долларов за тысячу кубометров, рухнули к началу февраля 2023 года более, чем вдвое. Пока же к понедельнику, 20 марта цены вернулись на прежнюю траекторию.

При этом мощности регазификации СПГ в ЕС по-прежнему задействованы лишь наполовину. Причина в том, что во Франции СПГ-терминалы остановлены из-за забастовок.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 55,84% (на 20,17 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 60,7 млрд куб. м газа. Однако это не гарантирует их заполненности к следующему отопительному сезону, на что обращают внимание представители нефтегазовых компаний. Важнейшая составляющая этой проблемы, конечно, стоимость газа.

Есть мнение, что немцы за газ переплачивают. Глава Федерального антимонопольного ведомства Германии Андреас Мундт заявил, что цены многих основных поставщиков энергии в ФРГ превышают установленный государством лимит.

«Самый простой и эффективный способ защититься от повышения цен — сменить поставщика. В настоящее время вновь можно найти множество поставщиков, цены которых намного ниже установленной максимальной суммы», — это его мнение привела в субботу газета Welt am Sonntag.

Однако, еще недавно цены были существенно выше. Спасибо теплой зиме, но, возможно, закупка еще более дешевого газа представляется немецким компаниям не столь простым делом, как это видится чиновникам.

Впрочем, у Европы действительно есть неплохая перспектива повысить свою обеспеченность газом. Этому должен помочь газ, который будет поставляться через строящуюся в Турции инфраструктуру газового хаба. Достаточно очевидно, что значительная часть «голубого топлива» на его терминалы будет поставляться из России.

О том, что Турция старается быстро реализовать проект центра газовой торговли (газовый хаб), заявил ее президент Реджеп Эрдоган в воскресенье во время выступления в провинции Балыкесир «Мы быстро продвигаемся к тому, чтобы сделать из нашей страны центр производства, транспортировки и торговли природным газом. Мы развиваем и наши трубопроводы, и предприятия для хранения газ», — цитирует ТАСС его слова со ссылкой на телеканал TRT.

А накануне, в субботу глава турецкого минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил, что в рамках планируемого к созданию в Стамбуле международного газового хаба страна сможет поставлять на экспорт порядка 40 млрд куб. м природного газа. Он также отметил, что с конца апреля планируется начать поставки газа из черноморского месторождения Сакарья на внутренний рынок Турции.

Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что землетрясения в Турции немного нарушили планы по подключению к национальной газотранспортной системе черноморского газа. «Но, несмотря на некоторое опоздание из-за землетрясения, мы скоро подключим черноморский газ к системе», — сказал он.

Весна обновляет цены

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период понизились до 480 долл. за 1000 кубометров, реагируя на начало весны, рост выработки ветряной электроэнергии и высокий уровень накопленных запасов, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 15 марта упали до 55,7%, но и это существенно выше, чем на аналогичную дату 2022 года. Партии СПГ, которые должны были прибыть во Францию, теперь направляются в Бельгию, Португалию и Великобританию из-за заблокированных забастовкой терминалов приема газа, рассказал она.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период понизилась до 2,338 долл./mmbtu (83,7 долл. за 1000 кубометров) по мере снижения потребления из-за весеннего потепления. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 10 марта оставались на 35,9% выше уровня прошлого года и на 23,7% выше уровня на последние пять лет.

Внутреннее потребление природного газа в США в 2022 году установило новый годовой рекорд — 88,5 млрд куб. футов в сутки из-за вывода из эксплуатации угольных электростанций, более высоких цен на уголь и ограниченных запасов угля, что привело к увеличению выработки электроэнергии на газовом топливе на 8% г/г, сообщило Минэнерго США.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM снизилась до 13,555 долл./mmBTU, или до 485 долл. за 1000 кубометров, реагируя на падение цен в США и Европе, но спрос в регионе начал подрастать. Поставки американского СПГ стали более выгодны в Азию с датой доставки в мае, июне и июле. По данным Kpler, снижение спотовых цен привело к росту импорта в Китай до 5,39 млн тонн в марте 2023 года. Также компания Taiwan’s CPC объявила тендер на поставку 14 партий СПГ сроком на один год, начиная с мая 2023 года.

«Приближение весны неминуемо снижает потребление газа на отопление, а высокий уровень накопленных запасов откладывает их пополнение. Однако снижение цен уже начало приводить к сокращению предложения и росту спроса, что поддержит рынок в среднесрочной перспективе», — говорит Оксана Лукичева.

Касательно создания газового хаба в Турции с перспективой собственного ценообразования и роста поставок в Европу, в том числе российского газа, — это очень хороший задел на будущее для турецкой экономики, отмечает эксперт. В то же время, она отмечает предвыборный характер нынешних заявлений на этот счет, нацеленных на стремительно приближающуюся дату президентских выборов в Турции — 14 мая.

Из западной экономики выпускают газ

Европейские страны в самом деле не оставляют без внимания инфраструктурные проблемы формирования путей снабжения газом, отмечает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. Проект Турции по созданию газового хаба в стране станет альтернативой вынужденному падению поставок через северные маршруты из России. В случае его создания значительная часть выпадающих объёмов может быть компенсирована потоками с южных направлений, уверен эксперт.

Пока же наступившая неделя открылась снижением цены газа в Европе, продолжая нисходящее движение последних дней, отмечает Владимир Ковалёв. Котировки при открытии рынка опускаются с 475 долл. к рубежам 440 долл. за 1000 куб. м. Это минимумы текущего года и уровни лета 2021 года.

Дело не только в окончании зимы и снижении потребления топлива, говорит аналитик. Значительную роль играет разразившийся в марте банковский кризис в США и Европе. С его внезапного начала, с 10 марта уже поднимавшиеся было до 600 долл. цены газа вновь перешли к снижению.

Риски воздействия банковских проблем на производственный сектор и спрос домохозяйств, а как следствие — скатывания экономики в рецессию приводят к ожиданиям сокращения потребности в энергоносителях. Уменьшаются и цены на нефть. 20 марта баррель Brent дешевеет с 73,7 до 71 долл., а с начала остроты кризиса 10 марта котировки упали с 83 долл.

Кроме того, на прошлой неделе Европейский центробанк повысил ставку с 3% до 3,5%,что делает дороже кредиты, инвестиции, ограничивает спрос на ресурсы. Теперь важным этапом, отмечает аналитик, будет заседание ФРС США 22 марта и ее решение по процентной ставке и перспективам денежной политики регулятора. От этого во многом зависит и перспектива развития или купирования банковского кризиса, и возможность рецессии в развитых странах. Важным, уверен Ковалев, будет также саммит лидеров ЕС 23 марта. Текущая неделя может стать определяющей для понимания рынком возможности углубления остроты проблем в финансовой сфере.