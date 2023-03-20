Золото постепенно становится единственным защитным активом

Серьезные проблемы ряда американских банков очень быстро перекинулись на Европу, и теперь угрожают перерасти в финансовый кризис западной системы. Потушить пожар можно лишь одним способом — залив его деньгами. Другого экономисты пока не придумали.

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И ФРС вновь включил печатный станок. По информации БКС, только за неделю после краха Silicon Valley Bank SVB Bank, американские банки привлекли около $165 млрд в рамках двух кредитных программ ФРС. Это рекордное значение, прошлый рекорд в $111 млрд был зафиксирован в 2008 году.

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К американскому регулятору присоединились другие крупнейшие центробанки мира. Сегодня ФРС, ЕЦБ, центробанки Канады, Англии, Японии, Швейцарии начали ежедневно предоставлять ликвидность через 7-дневные свопы.

Фактически ситуация на сегодняшний день в западной финансовой системе выглядит следующим образом. Слишком быстрое повышение процентных ставок ФРС привело к резкому ухудшению балансов банков за счет падения стоимости длинных облигаций и оттока клиентов. Сколько же понадобится новых денег для того, чтобы купировать проблему, пока непонятно. Но точно ясно, что не мало.

Таким образом. Борьба Федрезерва с инфляцией близка к проигрышу, и при этом далеко не факт, что банковский кризис не перекинется на экономику.

Нет ничего удивительного, что инвестиционный капитал в таких условиях начал перетекать в защитные инструменты, главным из которых для классических инвесторов продолжает оставаться золото.

Именно бесконтрольная накачка мировых экономик деньгами для компенсации потерь от локдаунов, при помощи которых почти во всем мире боролись с COVID-19 вызвала ралли в золоте. С середины марта по начало августа 2020 года оно дорожало на 35%. Вполне возможно, что похожее движение происходит и сейчас.

В начале новой недели золото уходило чуть выше психологически важной отметки $2000 за тройскую унцию, но пока закрепиться над ней на удалось. Отчасти это связано с технической перекупленность «желтого металла»: за прошлую неделю его котировки выросли на 6,5%. Более сильный недельный прирост котировок золота в последний раз наблюдался ровно три года назад, в «ковидном» марте 2020 года.

Если золоту удастся преодолеть «круглый» рубеж, не исключен дальнейший резкий, на $100-200 рост котировок, прогнозируют аналитики. Связан такой взлет будет как с массовым закрытием шортов спекулянтами, так и с покупкой золота множеством частных инвесторов, которые очень любят присоединяться к движению ближе к его окончанию.

При таком сценарии историческая цена золота, зафиксированная в первой декаде марта 2022 года в районе $2070 за тройскую унцию, будет обновлена. А в таких валютах, как фунт стерлингов и йена, золото уже переписало рекорд.

Фундаментальную поддержку золоту будет оказывать снижения рядом центробанков вложений в американский госдолг. South China Morning Post сообщила о сокращении находящихся в распоряжении ЦБ Китая US Treasuries (UST) до минимальных с июня 2010 года $859,4 млрд долларов. В 2018 году Народный банк Китая был крупнейшим держателем госдолга США, имея на своем балансе более $1,1 трлн UST.

Asharq News говорит о снижении инвестиций Саудовской Аравии в американские казначейские облигации до минимального за последние 7 лет уровня в $111 млрд.

Проблема кроется не только в том, что США могут в любой момент «заморозить» находящиеся на балансе центробанков UST, как это произошло с Россией.

Уже давно возникает вопрос, смогут ли Штаты расплачиваться по своему долгу, особенно в условиях, если покупателей на него будет становиться все меньше и меньше, то есть гасить старые выпуски за счет размещения новых получаться не будет. В такой ситуации Минфину США придется постоянно повышать премию к рынку при размещении новых бумаг, и получится классическая государственная финансовая пирамида, которую все наблюдали на примере российских ГКО в конце прошлого века. Ни одно государство не хочет вкладывать свои резервы в бумаги, которые в любой момент могут начать бесконтрольно падать в цене.

Единственной же достойной альтернативой американским бондам является золото.

В этой связи инвестиционно интересна не только покупка золота, но и акций золотодобывающих компаний, которые обычно растут и падают намного сильнее, чем мировая цена их продукции. В последние дни бумаги российских золотодобытчиков очень вяло откликаются на удорожание золота. Но связано это с низкой ликвидностью российского рынка акций. Все свободные деньги отечественные инвесторы сейчас вкладывают во взлетевшие акции госкомпаний, от которых ждут высоких дивидендов.

Как только «дивидендный ажиотаж» иссякнет, внимание вновь переключится на бумаги золотодобытчиков при условии продолжения восхождения котировок золота.