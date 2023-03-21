5 спектаклей в театре имени Пушкина, которые поднимут вам настроение

«Слуга двух господ»

В день смеха, 1 апреля, на основной сцене Театра Пушкина покажут одну из самых ярких постановок – историю об ушлом слуге Труффальдино, который пытается услужить сразу двум господам. Режиссер Юрий Муравицкий и молодая команда актеров Театра Пушкина предлагают посмотреть знаменитую комедию Карло Гольдони в исполнении современных скоморохов и вдоволь посмеяться над попытками предприимчивого слуги поспеть и тут, и там.

В спектакле много музыки, акробатики и ярких костюмов. Сюжет же остался неизменным. Флориндо вынужден бежать из родного города. Его возлюбленная Беатриче, переодевшись мужчиной, отправляется вслед за ним. Оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, а тот, желая заработать, пытается скрыть, что работает сразу на двух господ, и делает все, чтобы его хозяева не встретились…

Когда: 01 и 23 апреля

«Красавец мужчина»

До чего может довести мужская красота и женская очарованность? Ответы найдете в самой ироничной постановке сезона по пьесе Островского, перенесенной режиссером Данилом Чащиным в современные реалии.

Красавец Аполлон Окоемов использует все свое обаяние, чтобы найти жену побогаче и погасить долги за счет ее состояния. Только жена у него уже есть – и чтобы поправить дела, он просит у кроткой супруги Зои развода. Есть ли предел ее ангельскому терпению или она готова и дальше жить в плену сладких иллюзий?..

В ролях: Владимир Жеребцов/Дмитрий Власкин, Анна Бегунова/Анастасия Лебедева, Анастасия Панина.

Когда: 05 и 30 апреля

«Багровый остров»

Если среди ваших друзей и любимых есть ценители интеллектуального юмора, смело идите с ними на «Багровый остров». Спустя почти столетие ироничную пьесу Михаила Булгакова, написанную на основе его собственного фельетона, вновь играют на сцене Театра Пушкина. За эти годы история о судьбе одной постановки ничуть не утратила актуальности.

Действие разворачивается в театре: молодой драматург присылает революционную драму «Багровый остров», судьбу которой должен решить цензор. Но тот спешит уехать в отпуск, поэтому главному режиссеру приходится срочно распределить роли и провести генеральную репетицию: актеры буквально на ходу читают текст и придумывают постановку. От мнения цензора зависит не только судьба спектакля…

Когда: 09 апреля

«Семейка Краузе»

Хотите отключиться от собственных проблем – переключитесь на чужие. Блистательная комедия положений «Семейки Краузе» убедит вас, что выход можно найти даже из самых нелепых ситуаций.

В центре сюжета «Семейки Краузе» - старинный дом в провинциальном городе и его обитательницы – милые, забавные старушки Грета и Роза, роли которых исполняют Вера Алентова и Наталья Николаева. Именно они попадают в круговерть событий, связанных с желанием слишком многих людей завладеть их родовым гнездом, к несчастью, расположенном в самом центре города на элитной земле. Сестры хоть и живут много лет вместе, но совсем не похожи друг на друга. Объединяет их лишь горячая любовь к племянникам Роберту и Эрику, несмотря на то, что первый – легкомысленный, промотавшийся кинопродюсер, а второй вообще уголовник, сбежавший из тюрьмы. Однако внезапное появление любимых племянников застает тетушек врасплох – им нужно избавиться от трупа, который случайно оказался в доме…

Когда: 20 апреля

«Влюбленный Шекспир»

Хотите испытать все эмоции разом – приходите на «Влюбленного Шекспира». Спектакль, основанный на «оскароносном» киносценарии выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда, заставит вас смеяться и плакать вместе с героями.

«Влюбленный Шекспир» - остроумная фантазия на тему биографии Уильяма Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из самых главных своих шедевров – трагедию «Ромео и Джульетта». Озорная и грустная история о людях эпохи Возрождения, которые превыше всего ценят честь и достоинство, верят в дружбу и братство и готовы сражаться насмерть ради своей любви.

Когда: 21 апреля