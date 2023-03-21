Акции дня: бумаги «Газпрома» падают вопреки заявлениям по сотрудничеству с Китаем

Котировки «Газпрома» снизились по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 21 марта. Акции подешевели на -2,57% до 171,19 руб. за штуку.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник заявил, что к 2030 году объем поставок СПГ в КНР составит 100 млн тонн. Несмотря на такие перспективы по сотрудничеству, акции «Газпрома» снижались.

«Поддержку "Газпрому" внутри дня не смогли оказать даже заявления Владимира Путина о согласовании практически всех параметров по проекту "Сила Сибири - 2" и запланированных объемах поставок газа в Китай к 2030 году в объеме 98 млрд кубометров. Россия и Китай, по словам Путина, обладают широкими перспективами сотрудничества в газовой сфере», - отметила аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,04% до 2398,15 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,42% до 983,95 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:16 мск составила 74,91 долларов за баррель (+1,52%). Российская валюта укреплялась– 77,24 руб. за доллар.