S&P 500: вся надежда на печатный станок
Основные фондовые индексы США вчера выросли: медведи закрывали «шорты» перед заседанием ФРС. Доверие подорвано банковским кризисом – быки надеются лишь на поток ликвидности от регулятора.
Основные фондовые индексы США вчера выросли: медведи закрывали «шорты» перед заседанием ФРС. Доверие подорвано банковским кризисом – быки надеются лишь на поток ликвидности от регулятора.
Основные фондовые индексы США вчера выросли: медведи закрывали «шорты» перед заседанием ФРС. Доверие подорвано банковским кризисом – быки надеются лишь на поток ликвидности от регулятора.
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