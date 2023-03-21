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S&P 500: вся надежда на печатный станок

Глеб Баранов
21 марта 2023, 09:59

Основные фондовые индексы США вчера выросли: медведи закрывали «шорты» перед заседанием ФРС. Доверие подорвано банковским кризисом – быки надеются лишь на поток ликвидности от регулятора.

Seth Wenig/AP/TASS