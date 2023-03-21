Сергей Миронов предложил способ импортозамещения

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что российское образование должно быть полностью бесплатным. По его словам, такая мера отвечает «здравому смыслу» и позволит подготовить «армию молодых специалистов» в достаточно короткие сроки.

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«Это необходимо для подготовки армии молодых специалистов, способных перезапустить отечественную промышленность, и в короткие сроки реализовать программу импортозамещения», — цитируют Сергея Миронова «РИА Новости». Кроме того, политик призвал уйти от бакалавриата и магистратуры, вернув советскую модель образования со специалитетом и аспирантурой, «которые будут готовить специалистов абсолютно бесплатно».

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«Полностью поддерживаю инициативу Сергея Миронова. Образование должно быть доступно всем гражданам страны на равных условиях», — прокомментировал «Эксперту» заявление главы справедливоросов председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. По его мнению, необходимо лишь установить ряд обязательных условий для образовательных учреждений и студентов.

Например, нужно постоянно повышать уровень образования лишь тех, кто способен успешно учиться, ввести обязательные экзамены по окончании 8 класса и переход в 9 класс при наличии установленной суммы баллов, создать систему получения среднего специального образования, в том числе на базе крупных корпораций, также при приеме в вузы должны проводится вступительные экзамены, а баллы ЕГЭ — лишь учитываться.

Кроме того, надо оставить лишь либо аспирантуру, либо магистратуру, а по окончании высших учебных заведений обязать молодых специалистов отработать не менее трех по распределению либо возместить расходы на обучение. В нынешних условиях такой подход крайне необходим, уверен Владимир Гамза.

Так, да не так

Интересно, что вопреки довольно-таки распространенному мнению о постепенном сокращении в вузах доли бюджетных мест, статистика говорит о другом. В конце минувшего года газета «Коммерсантъ» привела данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, подготовленные совместно с Минобрнауки, Минпросвещения и Росстатом.

Согласно им, доля студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры за счет бюджетных ассигнований, растет: на начало 2020/21 учебного года она составляла 47% студентов, десять лет назад — 37%.

То есть, движение происходит в ту сторону, двигаться куда и призывает главы справедливороссов. Иной вопрос, придет ли таким образом доля «бесплатных» студентов к 100%, что и имеет в виду парламентарий, или хотя бы к 80%? Даже в последнее значение верится с трудом, скорее, речь сейчас идет о достижении некоего баланса на уровне «50 на 50». Хотя его дальнейшее смещение в том же направлении совершенно не исключено.

Нужно отметить, что платность заметно шире открывает ворота на дорогу, ведущую к диплому, и пропустить в столь широкие ворота всех бесплатно у государства в обозримом будущем явно не получится. А если и открыть, ринутся ли в них потенциальные инженеры?

Ведь именно подготовка кадров для импортозамещения, то есть, прежде всего, инженеров и служит целью инициативы Сергея Миронова. (Хотя пресловутые маркетологи тоже не будут лишними, не «продажники», а те, кто способен изучать рынок, но это уже замечание «на полях»).

Этот вопрос, наверное, и требует тщательного изучения. Но для его решения, быть может, как раз и не нужно делать высшее образование бесплатным. По крайней мере, все высшее образование.

Как отмечает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов, на фоне сложившейся в России системы высшего образования со значительным платным компонентом, власти стимулируют дотациями бюджетные места по нужным специальностям.

При введении системы полностью бесплатного образования эта система стимулов автоматически перестанет работать, рассуждает эксперт, соответственно, возможна нехватка специалистов нужных государству, но не самых популярных профессий.

Отметим, что вопрос о популярности инженерно-технических специальностей в университетах вынужденно остается за рамками данной статьи. Но нельзя исключить того, что бюджетными местами можно привлечь в эти специальности молодежь, способную к освоению профессии, но не попавшую бы на существующее количество бесплатных мест и не нашедшую бы средств оплатить обучение. Возможные в этом контексте социал-дарвинистские рассуждения о том, что сильнейшие прорвутся, а слабейшие не нужны, мы безоговорочно отметаем.

Кроме того, не последнюю роль играет роль образования в экономике не в функциональном отношении, а в качестве самостоятельной отрасли. Согласно данным, на образование из внебюджетных источников (без дошкольного образования) тратится 0,62 трлн руб. в год. Часть этой суммы, очевидно, граждане тратят на частные средние школы, но львиная доля должна приходиться на плату за обучение в университетах.

Это и немаловажная рыночная сфера, заместить которую бюджетными расходами государство будет не в состоянии, а значит, многие останутся за бортом высшего образования (не по причине его платности, а по причине бесплатности). Принцип платности расширяет возможность выбора: даже имея возможность по результатам ЕГЭ поступить на бесплатную, не интересную ему лично специальность, абитуриент из более или менее состоятельной семьи (не забудем еще про материнский капитал) может предпочесть платное обучение по любимой специальности, в лучшем вузе.

Показательна динамика бюджетных расходов на образование, отметил в комментарии «Эксперту» финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Так, в федеральном бюджете на 2022 год предусмотрено 1 237,4 млрд рублей, на 2023 год — 1 292,4 млрд рублей, на 2024 год — 1 340,1 млрд рублей. «Как видим, расходы на образование растут и будут расти, но бюджет вряд ли потянет безусловный переход к бесплатному среднему и высшему образованию. Так что предложение депутата в самом деле носит скорее популистский характер», — предположил Станислав Бовт.

«На мой взгляд, качество образования в меньшей степени зависит от того, платное оно или бесплатное, в большей степени — от мотивации и перспектив обучающихся. Если уж брать советский опыт, то разумнее было бы восстановить институт распределения молодых специалистов после окончания вузов, особенно в инженерных специальностях. Навязывать никому ничего не надо, нужно заинтересовать. Безусловно в условиях структурного изменения экономики страны необходимы высокомотивированные специалисты, и реформировать систему образования необходимо», — заключил Станислав Бовт.

С другой стороны

Своим взглядом на инициативу главы «Справедливой России», обращая внимание на совсем другие аспекты, поделился член рабочей группы Экспертного совета при Комитете по малому и среднему бизнесу ГД РФ, основатель Bespalov Finance Александр Беспалов. Он считает, что менять к лучшему ситуацию в образовании нужно не популизмом «бесплатности», а проводя глобальные реформы на соответствие обучения современным реалиям и запросам экономики, бизнеса, науки. И готовить преподавательские кадры по современным технологиям.

Также необходимо повышать мотивацию студентов и преподавателей, делать упор на практику, выстраивать взаимодействие с предприятиями и госструктурами, снизить бюрократию и уничтожить коррупцию, добавил эксперт. Требуется развивать бизнес-инкубаторы и акселераторы при вузах, кампусы, налаживать международное взаимодействие в науке и образовании. Между тем, сейчас даже те вузы, которые хотели бы что-то менять, связаны ГОСТами и регламентами 50-летней давности, потерявшими всякий смысл.