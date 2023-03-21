Что банкам — крах, то серебру — взлёт

Фьючерсы на серебро торговались около отметки 22,5 доллара за унцию после скачка на 10,1% на предыдущей неделе, давшего максимальный показатель с августа 2020 года.

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Причиной тому стало понятное внимание инвесторов к потрясениям в банковской сфере: в воскресенье швейцарское правительство организовало принудительное поглощение Credit Suisse банком UBS — в ответ на отток клиентов и резкую распродажу акций и облигаций целевой компании.

Практически одновременно Федрезерв США и пять других центральных банков объявили о скоординированных действиях по улучшению положения с ликвидностью, отразив это в соглашениях о свопах в долларах для поддержания стабильности мировой финансовой системы.

Все эти события последовали за глобальным банковским кризисом, который начался с краха банка Силиконовой долины в США, повлекшего за собой распродажу рисковых активов.

Сейчас участники рынка ожидают решения ФРС, прогнозируя в среду умеренное повышение ставки на 25 базисных пунктов — в свете ослабления инфляционного давления и случившихся банковских потрясений. Золото уже подскочило к своим максимумам на уровне 2000 долларов за унцию, и серебро, которое также пользуется спросом в таких ситуациях, продолжит подъем, считают инвесторы.

Растет, но в целом — падает

Золото и серебро часто называют надежной защитой от инфляции, хотя серебро и чувствительно к колебаниям спроса и предложения. Во времена финансовой нестабильности эти металлы служат средством сбережения денег инвесторов, поэтому неудивительно, что в нынешних условиях банкротств банков и глобальных кризисов многие участники рынка уже перекладываются в них из более рисковых активов.

В частности, серебро выросло в цене на 14,9% за семь последних торговых сессий и на 4,38% — за последние две, подсчитали в FXImpaire. Естественно, что после такого всплеска на рынке наблюдаются признаки замедления импульса роста.

«Серебро резко подорожало в понедельник, но затем почти сразу откатилось. На данный момент похоже, что уровень 23 доллара может оказать небольшое сопротивление. Серебро очень волатильно даже при самых благоприятных обстоятельствах, и поскольку на этой неделе предстоит заседание ФРС, вполне вероятно, что мы увидим резкие колебания цен, — заявляют аналитики FXImpaire. — Кроме того, рынок серебра очень чувствителен не только к процентным ставкам и склонности к риску, но и к промышленному спросу. Ранее отметка 24 доллара была для металла основным сопротивлением, поэтому вероятно, возвращение продавцов в эту область есть только вопрос времени.»

И все же, после резкого роста весной и летом 2020 года с 14 до 29 долл. за унцию, цены на рынке серебра сохраняют падающую тенденцию, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Минимального уровня они достигли в августе 2022 г. — около 17,75 долл. за унцию, после чего перешли в среднесрочный растущий тренд, и к текущему моменту достигли 22,75 долл. Фундаментально рынок серебра остается в дефицитном состоянии, но за счет значительного снижения спроса в текущем году дефицит может снизиться.

Институт серебра (The Silver Institute) опубликовал предварительные данные по мировому рынку серебра в 2023 году. Ожидается, что после достижения рекордных максимумов в 2021 и 2022 годах объем промышленного потребления серебра в 2023 году повысится всего на 2,0% г/г — до 550 млн унций. Промышленный спрос на серебро вырастет за счет дальнейшего роста электрификации автомобилей и расширения обязательств правительств по развитию инфраструктуры для «зеленой» экономики. В то же время, ожидание рецессии оказывает негативное влияние на промышленное потребление металла.

Остальные компоненты спроса в 2023 году снизятся, указывает аналитик. Ювелирное потребление упадет на 10% г/г — за счет нормализации спроса в Индии и его снижения в США; инвестиционный спрос понизится на 16% г/г в связи с переходом в альтернативные классы активов; производство столового серебра снизится более, чем на 20%. В результате мировое потребление в 2023 году упадет на 7,3% г/г, а мировое предложение вырастет на 3,7% г/г. Это уменьшит дефицит металла по итогам года и будет оказывать фундаментальное давление на стоимость серебра, которую The Silver Institute оценивает в среднем за год на уровне 23 долл./унц.

Подобное фундаментальное состояние рынка серебра приводит к тому, что рост стоимости металла хотя и коррелирует с рынком золота, но не показывает тех же впечатляющих темпов роста, констатирует Лукичева. За последнюю неделю золото подорожало на $100 за унцию, а серебро — с 21,6 до 22,7 долл. При этом в процентном отношении серебро выросло на 5%, а золото — на 5,2%.

«Высокая зависимость от промышленного потребления не позволяет рынку серебра достичь максимальных уровней в корреляции с рынком золота. Пока расчет по модели показывает незначительный прирост среднегодовой стоимости серебра в 2023 году на 1% г/г, до 21,94 долл. и колебания в диапазоне 21,1-23,75 долл. за унцию», — указывает аналитик.

Серебро на качелях кризиса

Тем временем во вторник, 21 марта, цены на серебро на утренних торгах демонстрируют легкую позитивную динамику, прибавляя 0,2%, до отметки 22,57 долл. за тройскую унцию. Иэто вряд ли можно воспринимать как направленный сигнал ухудшения обстановки, особенно на фоне некоторого снижения опасений перед развитием банковского кризиса в США и Европе, полагает аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Американский фондовый рынок вчера, 20 марта, неплохо поднялся: фьючерс на индекс S&P 500, вслед за ростом европейских бенчмарков, прибавил почти 1,0% (отметка 3956 пунктов). Сегодня утром на 1,0% вырос и гонконгский индекс Hang Seng — так что, в общем и целом, настроения инвесторов пока довольно неплохие.

Хотя, напоминает эксперт, еще в начале понедельника, когда рисковые активы скользили вниз, а защитные инструменты — в том числе серебро и золото — дорожали на 0,6-1,0%, казалось, что спасательная миссия финансовых регуляторов в выходные провалилась, и поглощение предбанкротного Credit Suisse крупнейшим банком Швейцарии UBS, а также увеличение предложения долларовой ликвидности через своп-линии между ФРС, ЕЦБ, Банком Японии, Банком Англии, Банком Канады и ШНБ не дадут требуемого результата.

Но вечером регуляторам удалось переломить негативную ситуацию. Сначала выступила глава ЕЦБ Кристин Лагард, заявив, что у них достаточно инструментов, чтобы поддержать и финансовую стабильность (прежде всего банковский сектор), и продолжить борьбу с инфляцией.

После заявлений Лагард, говорит Федоров, на рынке появились слухи о том, что американские регуляторы рассматривают возможность введения временной гарантии сохранности всех банковских вкладов в США. А уже ночью позитивный сигнал для рынков пришел из тихоокеанского региона, где в опубликованных протоколах Банка Австралии регулятор выразил желание взять паузу в повышении ставки на следующем заседании.

Так что, констатирует эксперт, ситуация для вторника складывается достаточно неплохо: тучи банковского кризиса частично рассеялись, и в преддверии заседания ФРС фондовые индексы могут стабилизироваться вблизи текущих уровней, а драгоценные металлы даже немного снизиться — в пределах 1,0%, к 22,30 долл. за тройскую унцию серебра и 1960 долл. — золота.

Однако, считает Федоров, дальнейшая динамика рынков будет целиком и полностью зависеть от итогов заседания ФРС. Следуя за логикой заявлений ЕЦБ, который на заседании прошлой недели попытался разделить проблемы финансового сектора и проблемы высокой инфляции, можно ожидать, что и американский регулятор попробует провернуть такой же трюк. ФРС повысит учетную ставку на 0,25 п.п. (вероятность 73%) объяснив это необходимостью бороться с вновь поднимающей голову инфляцией, а решение проблем банковского сектора регулятор сконцентрирует вокруг уже задействованных инструментов временного увеличения предложения ликвидности (BTFP) и реорганизационных мер по слияниям и поглощениям слабых организаций.

Стоит отметить, однако, что попытка ЕЦБ оказалась скорее неуспешной. В конце прошлой недели распродажи банковских бумаг вернулись на рынки, и если бы не экстренные действия регуляторов в выходные, мир бы сейчас, скорее всего, наблюдал нарастающий вал распродаж и в остальных секторах.

Логично предположить, полагает аналитик, что попытка ФРС в среду, 22 марта, тоже окажется скорее неудачной, и страхи за устойчивость банковского сектора США и Европы вновь вернутся во второй половине недели. Это хорошая ситуация для драгметаллов — по крайне мере, в последние полторы недели она позволила серебру подорожать на 12,0%, а золоту на 9,0%.

«С технической точки зрения такой сценарий выглядит достаточно вероятным — серебро развивает импульс роста после неудачной попытки пробить уровень поддержки в $20,00 за тройскую унцию в начале марта. Ближайшее сопротивление располагается на отметке 24,00 долл., так что при текущих котировках 22,50 долл. у серебра есть потенциал роста цен еще на 6-7%. Кстати говоря, схожий запас (5% к ближайшему сопротивлению 2080 долл.) есть и у цен на золото, так что по всей видимости после заседания ФРС банковский кризис вернется на финансовые рынки», — заключает Алексей Федоров.