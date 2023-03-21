ФРС готовит мучительный конец медвежьему рынку

Динамика котировок ценных бумаг в США и Европе изменилась за последние дни пару недель так, как не ждали ни быки, ни медведи. Но ничего удивительного – ведь и взгляды рынка на будущее денежно-кредитной политики в США, радикально поменялись после начала банковского кризиса. С тех пор лишь уточнялись детали.

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