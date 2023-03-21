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ФРС готовит мучительный конец медвежьему рынку

Глеб Баранов
21 марта 2023, 00:27

Доходность казначейских облигаций вчера падала до полугодового минимума, а акции в Европе и США перешли к росту. Рынки уверены: завтрашнее повышение ставки ФРС окажется последним. Это может стать концом и медвежьего рынка – но это будет мучительный конец.