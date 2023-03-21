Европа признала, что газовый кризис не закончился

В понедельник 20 марта Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам еще год поэкономить газ. Предложение Еврокомиссии может показаться странным, если учесть, что сейчас, в третьей декаде первого весеннего месяца, в европейских подземных газовых хранилищах (ПГХ) осталось после теплой зимы в районе 60% газа, который можно будет использовать при подготовке уже к следующей зиме. Конечно, так много газа осталось после зимы еще и потому, что европейские власти пришли в прошлом году к выводу, что без экономии «голубого топлива» зиму не пережить и в приказном порядке добровольно предложили европейцам и европейскому бизнесу снизить его потребление на 15% до конца марта 2023 года. Европейцы взяли под козырек и с поставленной задачей успешно справились. По данным Eurostat, спрос на газ прошедшей зимой снизился на 19,3% по сравнению со средним показателем за пять предыдущих лет. Причем, в отдельных странах, например, в Германии население так втянулось в экономию, что даже перевыполнило норму и сэкономило 20% газа.

Несмотря на кажущееся спокойствие обстановка на газовом рынке остается напряженной. Наибольшие трудности, скорее всего, возникнут при подготовке к зиме 2023-24 годов при наполнении ПГХ. Хотя в них к лету еще наверняка останется как минимум треть прошлогоднего газа, наполнить их без крупных поставок российского газа будет нелегко. К тому же, остатки газа в ПГХ могут оказаться к осени гораздо меньше, если сбудутся прогнозы метеорологов и летом в Европе будет так же, как в прошлом году, сильная засуха. Это может привести вместо привычного сезонного снижения потребления газа летом к его повышению и, естественно, усиленному расходу.