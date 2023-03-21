Европа признала, что газовый кризис не закончился

В понедельник 20 марта Урсула фон дер Ляйен предложила европейцам еще год поэкономить газ. Предложение Еврокомиссии может показаться странным, если учесть, что сейчас, в третьей декаде первого весеннего месяца, в европейских подземных газовых хранилищах (ПГХ) осталось после теплой зимы в районе 60% газа, который можно будет использовать при подготовке уже к следующей зиме. Конечно, так много газа осталось после зимы еще и потому, что европейские власти пришли в прошлом году к выводу, что без экономии «голубого топлива» зиму не пережить и в приказном порядке добровольно предложили европейцам и европейскому бизнесу снизить его потребление на 15% до конца марта 2023 года. Европейцы взяли под козырек и с поставленной задачей успешно справились. По данным Eurostat, спрос на газ прошедшей зимой снизился на 19,3% по сравнению со средним показателем за пять предыдущих лет. Причем, в отдельных странах, например, в Германии население так втянулось в экономию, что даже перевыполнило норму и сэкономило 20% газа.
Несмотря на кажущееся спокойствие обстановка на газовом рынке остается напряженной. Наибольшие трудности, скорее всего, возникнут при подготовке к зиме 2023-24 годов при наполнении ПГХ. Хотя в них к лету еще наверняка останется как минимум треть прошлогоднего газа, наполнить их без крупных поставок российского газа будет нелегко. К тому же, остатки газа в ПГХ могут оказаться к осени гораздо меньше, если сбудутся прогнозы метеорологов и летом в Европе будет так же, как в прошлом году, сильная засуха. Это может привести вместо привычного сезонного снижения потребления газа летом к его повышению и, естественно, усиленному расходу.
Среди многочисленных рисков, которые и в этом году могут привести к сильному дефициту сжиженного газа (СПГ), на который перешла в основном Европа, отказавшись от дешевого трубного российского газа, представитель ЕК назвал также усиление конкуренции за газ в связи с восстановлением китайской экономики, а также макроэкономические причины.
«Анализ обстановки Комиссии позволил сделать вывод, что для полной компенсации перманентного сокращения поставок газа из России необходимо продлить его сниженное потребление и, естественно, продолжать искать новых поставщиков как СПГ, так и трубного газа»,- говорится в заявлении Еврокомиссии.
В общем, понять Урсулу фон дер Ляйен и ее помощников можно. Не желая рисковать, они предлагают сохранить экономию газа на том же уровне – 15% еще на год, т.е. до конца марта 2024 года. Министры энергетики членов Евросоюза обсудят предложение ЕК на первом из четырех в этом году Совете по транспорту, телекоммуникациям и энергетике (ТТЕ), который пройдет в Брюсселе 28 марта. Кстати, вчерашнее предложение о продлении режима экономии еще на год для европейских энергетиков не стало неожиданностью, потому что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон уже говорила о нем в феврале.
«На газовых рынках сохранится напряжение, поэтому мы должны оставаться бдительными,- заявила она.- Сохранение низкого спроса (т.е. продолжение экономии газа) облегчит нам наполнение хранилищ до намеченного 90-процентного уровня».