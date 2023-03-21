Китай может больно ударить по экспортной экономике Германии

В Берлине внимательно следят за быстрым восстановлением китайской экономики после пандемии и отмены политики нулевой терпимости к коронавирусу, потому что Китай является самым крупным торговым партнером Германии и от положения дел в нем в немалой степени зависит состояние целого ряда немецких экспортных отраслей промышленности, включая, в первую очередь, автопром. Китай очень важен для переживающей сейчас не самые лучшие времена немецкой экономики как громадный рынок сбыта немецких товаров. Немецкие экспортеры очень надеялись на сильное начало года в торговле с Поднебесной, рост ВВП которой в этом году ожидается вдвое больше, чем в 2022-м году. Однако последняя статистика наверняка вызвала в Берлине сильную тревогу, потому что в феврале немецкий экспорт в КНР резко просел до 7,9 млрд евро (8,46 млрд долларов). По сравнению с февралем 2022 г. снижение в последний месяц зимы составило, по данным статбюро ФРГ, 12,4%. Экспорт начал падать в январе, хотя тогда падение было почти вдвое меньше – 7,1% в годовом выражении.
В прошлом году объем китайско-германской торговли составил ок. 298 млрд евро. При этом экспорт немецких товаров в Китай вырос незначительно – всего на 3,1% до 107 млрд евро. С другой стороны, импорт китайских товаров вырос на треть по сравнению с 2021 годом и достиг 191 млрд евро.
Падение немецкого экспорта в Китай вдвойне неприятно еще и потому, что оно вполне может не только продолжиться, но еще и усилиться. Причем, винить в этом немецкие бизнесмены должны своих политиков. Следуя в целом в фарватере американской и общеевропейской политики, направленной на ужесточение отношений с Китаем, Берлин все же старался вести себя как можно осторожнее и пытался как можно меньше раздражать своего главного торгового партнера. Однако сейчас осмотрительность немцам, похоже, изменила то ли по причине весеннего обострения после долгой и утомительной зимы, то ли просто потому что Берлин не выдержал совместного давления Вашингтона и Брюсселя. Отправляя с официальным визитом министра в Тайбэй, даже далеко не самого главного члена правительства - министра образования Беттину Штарк-Ватцингер, канцлер Олаф Штольц, конечно, не мог не понимать, что эта поездка приведет к официальным протестам китайской стороны и ухудшению отношений с Пекином. В том числе и экономических и едва ли будет способствовать увеличению немецкого экспорта в Китай. Хотя бы потому что январская поездка на Тайвань делегации законодателей из Партии свободных демократов (кстати, министр образования тоже состоит в этой небольшой партии, входящей в правительство на правах младшего партнера социал-демократов) вызвала громкие протесты китайского МИД. К тому же, всем, включая немецкого канцлера, хорошо известно, как трепетно китайцы относятся, когда кто-то переступает их красные линии, а именно так относятся в Пекине к подобным поездкам на Тайвань.
Несмотря на то, что Беттина Штарк-Ватцингер не встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь, а ограничится переговорами с коллегой, министром образования, реакция МИД КНР, как и следовало ожидать, была немедленной и жесткой. МИД КНР заявил резкий протест, а представитель внешнеполитического ведомства назвал поведение немецкого министра «отвратительным» и «подлым».