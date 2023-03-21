Китай может больно ударить по экспортной экономике Германии

В Берлине внимательно следят за быстрым восстановлением китайской экономики после пандемии и отмены политики нулевой терпимости к коронавирусу, потому что Китай является самым крупным торговым партнером Германии и от положения дел в нем в немалой степени зависит состояние целого ряда немецких экспортных отраслей промышленности, включая, в первую очередь, автопром. Китай очень важен для переживающей сейчас не самые лучшие времена немецкой экономики как громадный рынок сбыта немецких товаров. Немецкие экспортеры очень надеялись на сильное начало года в торговле с Поднебесной, рост ВВП которой в этом году ожидается вдвое больше, чем в 2022-м году. Однако последняя статистика наверняка вызвала в Берлине сильную тревогу, потому что в феврале немецкий экспорт в КНР резко просел до 7,9 млрд евро (8,46 млрд долларов). По сравнению с февралем 2022 г. снижение в последний месяц зимы составило, по данным статбюро ФРГ, 12,4%. Экспорт начал падать в январе, хотя тогда падение было почти вдвое меньше – 7,1% в годовом выражении.

В прошлом году объем китайско-германской торговли составил ок. 298 млрд евро. При этом экспорт немецких товаров в Китай вырос незначительно – всего на 3,1% до 107 млрд евро. С другой стороны, импорт китайских товаров вырос на треть по сравнению с 2021 годом и достиг 191 млрд евро.