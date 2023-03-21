Госдума приняла закон, снижающий требования к отчетности производителей пива и сидра

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о введении в России с 1 сентября 2023 года реестра производителей пива и пивных напитков, предполагающий в том числе смягчение требований к отчетности таких компаний.

Инициатива была внесена в парламент депутатом Ильдаром Гильмутдиновым еще в конце 2020 года, все это время она проходила согласование с профильными ведомствами и участниками рынка, пишет «Интерфакс».

Закон обязует производителей регистрироваться в реестре, который будет вести Росалкогольрегулирование. По словам Гильмутдинова, внесение организации в список подразумевает проведение внеплановой выездной проверки «на предмет установления фактического наличия основного технологического оборудования с проверкой расчета мощности, предоставляемого организацией». Автор инициативы предложил при этом снизить допустимый порог максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для производства пивоваренной продукции с существующих 300 тыс. до 100 тыс. декалитров в год — в этом случае производители не будут отягощены обязанностями по оснащению такого оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема выпускаемой продукции.

В соответствии с законом с середины января 2024 года предлагается отменить декларирование объемов розничной продажи пивоваренной продукции — учет розничной продажи в ЕГАИС будет осуществляться на основании информации из государственной информационной системы маркировки товаров, куда будут поступать данные при розничной продаже пивоваренной продукции.