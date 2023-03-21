Индекс Мосбиржи: цель вижу, атакую

После двух дней сильного роста на падающей нефти, трейдеры с самого утра вторника начали очень осторожно фиксировать часть спекулятивной прибыли по многим бумагам. Но никаких агрессивных распродаж не было.

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Наибольшие потери – в размере чуть более 3% – понес ВТБ. Вчера бумага была в лидерах роста, подорожав за сутки на 13,8%. Буквально все аналитики посчитали такой рост избыточным. Получение банком рекордной прибыли в первом квартале, которую анонсировал глава банка Андрей Костин, совершенно не означает, что и дальше ВТБ будет генерировать высокие доходы. Лишь отъявленные оптимисты верят, что банк может выплатить дивиденды, да и то не очень большие и не ранее чем по итогам первого полугодия.

Стоит также отметить, что очень многие инвесторы недолюбливают эту бумагу, предпочитая торговать ей «от шорта».

В отличие от ВТБ, Сбер упасть не смог. Все просадки очень быстро выкупались, и за день бумага прибавила 0,45%. Ее поддерживает огромная для эмитента такого размера дивидендная доходность, составляющая около 13%. Бумага технически сильно перекуплена, но это не значит, что она обязательно отправится в коррекцию. Снять напряжение можно и залеганием в боковик. Аналитики категорически не рекомендуют пытаться заработать на снижении котировок крупнейшего российского банка.

В числе лидеров роста были акции «Алросы», подорожавшие почти на 2%. Предыдущие два дня инвесторы активно скупали бумаги госкомпаний, рассчитывая, что по примеру Сбера они направят на выплату дивидендов более 50% чистой прибыли. «Алроса» в этом ралли участвовала слабо, и сегодня немного догнала своих государственных коллег. Однако строить прогнозы относительно дальнейшей динамики бумаги эксперты не берутся – из-за очень скудной информации относительно производственных и финансовых результатов эмитента.

На 2% припал «Газпром», который подрос вчера неоправданно сильно – на 7,6%. Техническая картина по бумаге «набычилась», но от покупок акций газовой монополии трейдеров сдерживает отсутствие понятных прогнозов по дальнейшей прибыли эмитента.

Ухудшилась ситуация с золотом. Котировки металла так и не смогли начать полноценно тестировать психологически важную отметку $2000 за тройскую унцию из-за некоторого снижения напряженности относительно банковской системы США и ЕС. К закрытию основных торгов на Московской бирже золото стоило чуть более $1950, тем самым торгуясь выше района $1930-1940, который ранее неоднократно сдерживал рост металла.

Многие аналитики уверены, что возобновившееся вливание средств в европейскую и американскую финансовую систему лишь загнало банковскую проблему вглубь. Возобновление накачки экономики ничем не обеспеченными деньгами приведет к росту инфляции, а дальнейшее повышение процентных ставок только усилит проблемы банков. Завтра ФРС предстоит выбрать лучшее решение из двух негативных.

Впрочем, финансового кризиса, сопоставимого по масштабам в 2008 годом, никто пока не ждет.

Естественно, что вслед за золотом вниз пошли и котировки золотодобытчиков: «Полиметалл» подешевел на 1,7%, а «Полюс» – на 1,2%. Рисковым инвесторам стоит подбирать бумаги на просадках в расчете, что инфляция в США возобновит рост, вслед за чем прокатится еще одна волна перетока капитала в защитное золото.

Несмотря на сегодняшнее снижение большинства «голубых фишек», Индекс Мосбиржи подрос н очень скромные 0,04%, оставшись в двух пунктах ниже отметки 2400 пунктов. Этот прирост стал следствием подъема высоколиквидных акций вчера на вечерних торгах, когда Индекс Мосбиржи не рассчитывается.

Дальнейшая ситуация по рынку в целом пока остается неопределенной. Индекс Мосбиржи почти достиг обозначенной аналитиками цели роста в 2400 пунктов, и теперь по неписанным законам рынка ему неплохо бы скорректироваться хотя бы на процент-полтора. Однако серьезных продавцов сейчас на торгах просто нет. Возможно, что они заведутся в случае появления геополитического негатива.

Трейдеры же ждут информации со встречи лидеров России и Китая, ожидая, возможных важных заявлений не только в политической плоскости, но и в области расширения взаимной торговли.

Российская валюта после 5 дней непрерывного падения укрепилась к доллару на 0,66%, до 76,66 руб за доллар. На поддержке со стороны налогового периода пара доллар-рубль вполне может уйти ниже уровня 76,5, который ранее был сильным сопротивлением для роста пары.

При таком сценарии спекулянты будут более агрессивно фиксировать заработанную на снижении рубля прибыль и открывать короткие позиции по паре, ожидая ее ухода к преграде 74,5.