«КамАЗ» заключил крупнейший в истории контракт на поставку электробусов

Ведущий российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» и ГУП «Мосгортранс» заключили контракт на поставку и последующее сервисное обслуживание 1 тыс. электробусов. Ежемесячно с апреля 2023 года по декабрь 2024-го на маршруты Москвы будут выходить по 50 электробусов. Это является крупнейшим контрактом на поставку такого транспорта в Европе, общая сумма сделки оценивается в 63,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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«Мы рады, что наш продукт, созданный по сложнейшему техзаданию заказчика, прошедший испытание временем и крупнейшим мегаполисом, позволяет улучшить инфраструктуру столицы России, решить важные вопросы экологической повестки. Заключение очередного контракта, крупнейшего в истории поставок электробусов – это значимое для нас событие, подтверждающее высокий потенциал компании и надежность как поставщика инновационной пассажирской техники», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗ» Самат Саттаров.

Первые электробусы КАМАЗ-6282 появились в столице в сентябре 2018 года. На текущий момент, по данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, ежедневно на маршруты выходит 1055 электробусов. В 2022 году в столице установили 34 ультрабыстрые зарядные станции с системой динамического распределения заряда на более чем 200 зарядных постов. В этом году в Москве планируют установить еще порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций и запустить 30 электробусных маршрутов.

