Китай уходит из американского госдолга

15 марта американский Минфин опубликовал данные, которые показывают, что вклады Китая в казначейских бумагах США упали до $859,4 млрд c $867,1 млрд в декабре 2022 года. Так, китайские вложения в госдолге США находятся на самом низком уровне с мая 2010 года, когда они составляли $843,7 млрд. Тем не менее, Китай все еще остается вторым по величине держателем долга за пределами США после Японии, у которой вклады на конец января 2023 года составили $1,104 трлн. При этом еще в апреле 2022 года вложения Китая в госдолг США упали ниже $1 трлн впервые за 12 лет.

Сокращение инвестиций в казначейские облигации США, которые являются важнейшим компонентом международных резервов Китая, превышающих $3 трлн, демонстрирует гибкость распределения активов китайских финансовых учреждений и диверсификацию инвестиционных портфелей на фоне более высоких процентных ставок в долларах и нестабильной международной обстановки, — уверены китайские эксперты.

Статья по теме: Китай исподволь сбрасывает американский госдолг

Валютные резервы Китая на конец февраля составляли более $3,13 трлн, что на $51,3 млрд (или на 1,61%), меньше, чем в конце января, согласно последним данным, опубликованным Государственным управлением валютного контроля КНР.

Финансовый эксперт из Пекина Чжао Цинмин в интервью Global Times 16 марта заявил: «Стоимость казначейских облигаций США начала падать, когда Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки в марте 2022 года, в то время как стоимость активов в других развитых экономиках, таких как ЕС и Япония, была относительно выше из-за более низких процентных ставок». Аналитик добавил, что «в качестве метода оптимизации инвестиций для китайских учреждений естественно сокращать вложения в государственный долг США».

По прогнозу Чжао Цинмина, другие страны теперь могут быть менее заинтересованы в распродаже казначейских облигаций США, поскольку ожидается, что ФРС замедлит повышение процентных ставок в ближайшие месяцы. После семи агрессивных повышений процентных ставок для сдерживания инфляции в 2022 году ФРС в феврале повысила показатель на 0,25 процентных пункта. Как правило, инвесторы склонны продавать казначейские облигации США, когда ставки повышаются. Пока что вопрос о скорости будущего повышения процентной ставки ФРС (сейчас показатель составляет 4,75%) остается открытым.

Эксперт Китайской академии социальных наук в Пекине Гао Линъюнь сказал Global Times 16 марта, что срочная распродажа второго по величине кредитора сигнализирует о снижении доверия, поскольку США сталкиваются с проблемами в долговом и банковском секторах. Отметим, проблем действительно много, что хорошо видно на примере недавнего краха Silicon Valley Bank. По словам эксперта, за это США должны винить только себя: «Администрации Байдена пора стабилизировать экономику США и ее финансовую политику, чтобы создать больше уверенности для глобальных инвесторов».

В долгосрочной перспективе для Китая важно быстрее диверсифицировать свои валютные резервы в другие валюты или активы, поскольку, по мнению китайских экспертов, «превращение доллара в оружие» создает большие риски для держателей казначейских облигаций США. Так, США использовали свой финансовый сектор в качестве оружия против России в невиданных ранее масштабах. Соответственно страны со всего мира, по мнению Global Times, восприняли это как урок и осознали важность диверсификации своих долларовых активов. Как сообщает газета со ссылкой на Reuters, центральный банк Ирака, заявил о планах начать проводить торговые операции с Китаем в юанях. В последние годы Китай продвигает юань в двусторонней торговле и инвестициях. Согласно данным Global Times, валюта стала пятой по общей величине, третьей по величине в торговых расчетах, и пятой по величине резервной валютой.

17 марта главный экономист GROW Investment Group Хун Хао заявил китайской газете China Daily: «Я не удивлюсь, если эта тенденция сохранится, которая является отражением ослабления безопасности активов США и снижения их эффективности с прошлого года». Эксперт добавил, что Китай является не единственной экономикой, которая сократила вклады в американский госдолг.

Действительно, общие иностранные активы казначейских бумаг США на конец января 2023 года составили $7,4 трлн к $7,66 трлн годом ранее. По данным американского Минфина, среди пяти крупнейших держателей долга Бельгия и Люксембург также сократили вклады в январе, хотя Британия и Япония увеличили свои вложения.

Аналитик Института ценных бумаг и фьючерсов Центрального университета финансов и экономики в Пекине Ян Хайпин сказал China Daily, что «на фоне растущего госдолга США и сохраняющейся геополитической напряженности сокращение вложений в казначейские бумаги США может стать для Китая необходимостью для обеспечения безопасности валютных резервов».

Сокращая вложения в долг США, Китай увеличил вложения в золото, так официальные резервы страны на конец февраля 2023 года составили 65,92 млн унций к 65,12 млн унций в январе, по данным Народного банка Китая. 17 марта центробанк КНР заявил, что 27 марта он снизит норму резервирования для финансовых учреждений на 0,25 процентного пункта, чтобы сохранить достаточно ликвидности в банковской системе и поддержать реальную экономику. Для крупных банков норма уменьшится до 10,75%, что является минимальным уровнем с середины 2007 года, среднее значение будет составлять около 7,6%, по данным китайского информагентства Xinhua.

