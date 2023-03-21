«Мастер и Маргарита» в новой постановке

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — одно из самых ярких и загадочных литературных произведений XX века. В нашей новой постановке мы пересказываем шедевр литературы универсальным языком музыки, танца и света.

Проект создается при грантовой поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Сергей Полунин:

Я давно мечтал воплотить это произведение в жизнь и танец. «Мастер и Маргарита» для меня – особый роман, он притягивает своей магической силой, мистикой, скрытыми символами… и никогда не теряет актуальности. Это роман о творческой душе и призвании, о безграничной любви, о слабостях людей. Передать всё это в танце – вызов, который мы с радостью принимаем.

Помимо артистов балета партии и танцы в постановке будут исполнять профессионалы в таких дисциплинах, как фигурное катание, художественная гимнастика, танец модерн, драматические актеры, эквилибристы и даже рок-музыканты.

Ведущие партии балета «Мастер и Маргарита» исполнят всемирно известный артист балета Сергей Полунин и Олимпийская чемпионка Елена Ильиных.

Роль Абадонны в балете исполнит лидер легендарной рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка Европы и четырехкратная чемпионка I Европейских игр по художественной гимнастике - Яна Кудрявцева - исполнит роль Геллы.

Композитор - Эдуард Артемьев.

Особую роль в постановке будет играть световой дизайн. Его созданием занимается российский художник по свету Давид Мисакян – автор крупнейших световых рок-шоу в нашей стране.

ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ БАЛЕТА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

СОСТОЯТСЯ В ДВУХ СТОЛИЦАХ:

22 марта 2023 года зрители увидят балет «Мастер и Маргарита» в московском концертном зале Crocus City Hall, а 25 марта 2023 года постановку планируется представить в БКЗ "Октябрьский" в г. Санкт- Петербурге.