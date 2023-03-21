Минкультуры сообщило о смене директора Пушкинского музея

Директором Пушкинского музея назначена Елизавета Лихачева, до настоящего момента возглавлявшая музей архитектуры имени Щусева.

Об этом сообщило Министерство культуры РФ.

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«20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, который она занимала с 2013 года», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Контракт с Мариной Лошак истекал 2 апреля, ранее она заявляла о намерении оставаться на этой должности как минимум до завершения установленного документом срока.

В Минкультуры отмечают, что под руководством Лошак в музее реализовано более 60 выставочных российских и международных проектов, также организованы спецпроекты для младшего возраста и проект «Пушкинский Youth», объединяющий все молодежные программы музея; запущена программа «Друзья Пушкинского», позволившая сформировать большое сообщество постоянных посетителей.

Елизавета Лихачева — российский искусствовед, историк искусства, с 2017 года она работала директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева, за этот период в нем было организовано более 80 выставочных проектов. Уточняется, что Лихачева продолжит консультативную поддержку реставрации Дома Мельникова — филиала музея архитектуры им. Щусева, начало которой запланировано на май 2023 года.

Марина Лошак — советский и российский куратор, галерист, арт-менеджер и коллекционер. Она была назначена директором ГМИИ им. А.С.Пушкина с согласия бывшей главы музея Ирины Антоновой, ставшей его президентом.

