Российские истребители сбили в ДНР украинский Су-25 — Минобороны

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о ходе специальной военной операции.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20», — говорится в сводке ведомства.

Также сообщается, что на Красно-Лиманском направлении силами группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах Невского (ЛНР), а также Ямполовки и Григоровки (ДНР). «За сутки на данном направлении уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — указывается в сообщении.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20, рассказали в Минобороны РФ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки (ДНР) и Преображенки (Запорожская область); здесь потери противника составили более 30 военных, два пикапа и гаубица Д-30, отметили в министерстве.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40-ка украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в районе села Никаноровка (ДНР) в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, указывается в сводке Минобороны. «Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — подчеркивается в сообщении.