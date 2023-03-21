Минстрой разработал проект о свободной экономической зоне в новых регионах РФ

Минстрой разработал законопроект о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, рассчитанный на 27-летний срок.

Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказался документ. По данным агентства, инициатива одобрена правкомиссией по законопроектной деятельности 20 марта.

По замыслу авторов инициативы, создание СЭЗ в новых регионах позволит «обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие новых субъектов». Проект рассчитан на срок до конца 2050 года. Для сравнения агентство напоминает, что СЭЗ в Крыму и Севастополе будут действовать до конца 2039-го.

Уточняется, что уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны Донбасса будет выступать Минстрой, отвечающий за социально-экономическое развитие новых субъектов; заключать договоры об условиях деятельности участников СЭЗ поручат публично-правовой компании «Фонд развития территорий», созданный в конце 2021 года через объединение Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Эта же структура будет застройщиком объектов инфраструктуры СЭЗ.

Резиденты свободной экономической зоны должны быть зарегистрированы на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей либо иметь там филиалы. Объем капиталовложений в первые три года должен быть не менее 3 млн руб.; для субъектов МСП и других компаний установлена минимальная планка в 30 млн руб. «Но при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок требуемый объем будет меньше — не менее чем 1 млн руб.», — отмечается в материале.

Согласно проекту Минстроя, режим СЭЗ в новых регионах предполагает порядок налогообложения и возможность предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам (до 100% ставки рефинансирования ЦБ). «Кроме того, там будет установлена и свободная таможенная зона — иностранное оборудование, ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин», — указывается в статье.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года.