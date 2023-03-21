Молдавия возобновила закупки российского газа

Молдавия возобновил закупки газа у «Газпрома», сообщил в понедельник глава «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО "Газпром", и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО "Энергоком»,- написал Чебан в Telegram.

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С декабря 2022 г. Газпром поставлял газ лишь в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), расположенную на восточном берегу Днестра. В Молдавию, которая находится на левом берегу реки, российский газ не поступал.

До конца прошлого года почти все «голубое топливо» в Молдавии поставлял Газпром. Электроэнергию, кстати, Кишиневу тоже поставляла Россия.

Из российского газа будет вырабатываться электроэнергия. По словам Чебана, Кишинев решил возобновить закупки газа у Газпрома, потому что цена российского газа «почти идентична» цене местного поставщика Энергоком.

Кстати, в понедельник, 20 марта, министр энергетики Молдавии Виктор Парликов не исключил, что на определенном этапе поставки российского газа прекратятся.

Напомним, в октябре 2021 года Молдовагаз и Газпром подписали 5-летний контракт на поставку 3,3 млрд м³ газа, из которых одна треть предназначалась Молдавии, а две трети – ПМР. Ровно год назад, в апреле 2022 года, президент страны М. Санду заявила, что Кишинев не может обойтись без российского газа, потому что ему нет альтернативы. В первый день весны она сообщила, что Молдавия планирует закупать сжиженный газ у Греции; а на следующий день премьер-министр Д. Речан заявил, что жизнь без газа из России возможна, но придется резко повысить цены на все.

Сейчас в Молдавии действует режим ЧП. К этой мере привел, в частности, энергокризис, возникший после проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.

