Московские промышленники представили продукцию на международной выставке кабельно-проводниковой продукции

Промышленники Москвы представили высокотехнологичную продукцию собственной разработки на международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex 2023. Об этом сообщил 21 марта руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Мероприятие состоялось на минувшей неделе в Москве.

«Московские предприятия продолжают активно демонстрировать свои изделия, разработки и технологии на профильных мероприятиях. Это позволяет им налаживать контакты с новыми партнерами, а также наращивать объемы производства», — рассказал Владислав Овчинский. Так, по его словам, завод «Спецкабель» представил новые изделия для передачи оптического сигнала и сверхгибкие кабели. «Только в прошлом году ассортимент завода пополнился шестью высокотехнологичными разработками», — добавил глава департамента.

Кроме того, предприятие презентовало изделия, которые предназначены для работы противопожарных систем, а также судовые кабели и кабели для космических аппаратов. «За последние несколько лет отечественные производители заметно расширили ассортимент своей продукции и продемонстрировали на выставке самые свежие наработки. Кабельные заводы тоже преуспели по части импортозамещения и быстро заняли ниши, освободившиеся после ухода зарубежных производителей. Сейчас они готовы полностью обеспечивать страну качественными изделиями», – прокомментировал гендиректор «Спецкабеля» Андрей Лобанов.

В свою очередь, компания «МосИТЛаб» (входит в группу «Москабельмет») продемонстрировала разработки в области цифровых технологий и программных продуктов. Их используют, в том числе, в кабельной отрасли. «На выставке также была представлена обновленная при помощи искусственного интеллекта версия зарядной станции для электромобилей. Основные параметры станции остались неизменными, но появился целый ряд отличительных особенностей в дизайне и интерфейсе», — отметил гендиректор «МосИТЛаб» Ян Анисов.

Отметим, что программная часть станции, зарядный кабель и конструкция корпуса, распечатанная на 3D-принтере, произведена предприятиями группы, а остальные комплектующие изготовлены на предприятиях, локализованных в России.

Еще одна московская промышленная группа — «Полипластик» — презентовала полимерную трубную продукцию для прокладки электрических кабелей и волоконно-оптических линий связи, а также новинку – трубы с функцией определения места повреждения кабеля. У них многослойная конструкция, которая выдерживает температуру до 120 градусов Цельсия.

Продукцию, которую выпускают производители Москвы, широко применяют в разных отраслях по всей стране, подчеркнули в мэрии столицы. В том числе, ее используют при строительстве линий метро, реконструкции автомобильных трасс, ремонте и запуске кабельных линий электроснабжения.

Власти столицы поддерживают эти предприятия. Так, «Москабельмет» и «Спецкабель» с 2021 года наделены статусом промышленного комплекса, который позволяет экономить на налогах и направлять средства в свое развитие.