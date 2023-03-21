На улицах Москвы появятся санкционноустойчивые электробусы

Государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» заключило с входящим в госкорпорацию «Ростех» публичным акционерным обществом «КамАЗ» контракт на поставку 1 тысячи электробусов для нужд столичного транспортного комплекса и объявило о намерении закупить еще 200 аналогичных машин у группы «ГАЗ». Они появятся на столичных улицах и начнут перевозить пассажиров начиная со второго квартала текущего года. При этом уже в ближайшее время будет запущено 29 экологичных маршрутов.

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Сумма сделки только с камскими автопроизводителями составила 63,3 млрд рублей. Ранее прецедентов подписания столь крупных контрактов на поставку городского электротранспорта не зафиксировано не было. Причем, не только в России.

«Это крупнейшая в Европе закупка экологичного наземного городского транспорта», — заявили в пресс-службе предприятия. К безусловным плюсам новых электробусов там отнесли батареи увеличенной емкости, благодаря запас хода после подзарядки составляет порядка 80-90 км, наличие электрических отопителей, поддерживающих внутри оптимальную температуру без влияния на экологию, адаптивное освещение в салоне, меняющееся с холодного на теплое за день и повышающее комфорт поездок, а также увеличенный передний указатель маршрута, который лучше видно издалека тем, кто ожидает на остановках.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем экологически чистый городской транспорт, который не загрязняет окружающую среду и повышает комфорт поездок. В 2022 году открыли крупнейший в Европе электробусный парк “Красная Пахра” в ТиНАО. Электробусы впервые поехали в Новой Москве. Еще восемь электробусных маршрутов запустили в разных частях столицы, ими воспользовались уже более 6,7 млн пассажиров. В этом году продолжим развивать зарядную инфраструктуру, откроем новый электробусный парк в Митино», — приводит пресс-служба «Мосгортранса» слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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Здесь стоит отметить, что, как в свою очередь подтвердили в пресс-службе «Ростеха», в прошлом году «КамАЗ» оперативно реализовал мероприятия по импортозамещению и поиску альтернативных поставщиков автокомпонентов, минимизировав последствия санкционного давления на предприятие. В результате возможности компании в производстве электробусов и другой пассажирской автотехники сохранились, и оно продолжает поставлять современный комфортабельный транспорт в российские регионы.

Напомним, что первые электробусы КАМАЗ-6282 появились в Москве еще в сентябре 2018 года, когда российский производитель освоил серийное производство этой высокотехнологичной техники. Теперь же «КамАЗ» будет поставлять новую, санкционноустойчивую комплектацию электробуса, что исключает потенциальные проблемы с техническим обслуживанием и отсутствием запчастей и расходных материалов, подчеркивают в «Ростехе».

По данным московского Дептранса, в настоящее время на столичные маршруты в ежедневном режиме выходят 1055 электробусов. В прошлом году в городе были установлены 34 ультрабыстрые зарядные станции с системой динамического распределения заряда на более чем две сотни постов. В этом году предполагается установить еще 200 ультрабыстрых зарядных станций.

«Использование электробусов на маршрутах столицы оправданно как с экономической, так и экологической точек зрения. Эксплуатационные издержки у таких транспортных средств все-таки меньше, чем у их аналогов, работающих на бензине, который им не нужен вообще. Вредных выбросов от электробусов вообще нет», — отметил, комментируя сделку, доктор экономических наук, независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов

«Не думаю, что у электробусов, поставляемых «КамАЗом», на данный момент есть какие-либо серьезные проблемы с их выпуском и ремонтом, поскольку, насколько я знаю, их производство создавалось в ориентации на российскую компонентную базу, — подтвердил он в комментарии “Эксперту”. — Единственная проблема, которая я вижу — сырье, используемое в цепочке изготовления литиевых соединений, необходимых для выпуска аккумуляторов электробусов, завозится в нашу страну из-за границы. Главным образом — из Латинской Америки. Впрочем, со временим она будет решена благодаря реализации проекта “Росатома” и “Норильского никеля” по освоению Колмозерского пегматитового месторождения в Мурманской области, крупнейшего по запасам лития в России».