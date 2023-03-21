Нефтяной поток потечет на Восток

Правительство России упростило процедуры согласования ряда градостроительных и земельных работ, которые необходимы для создания магистральный нефтепроводов, газопроводов, а также электрический сетей. Сообщается, что речь идет о сокращении сроков и упрощении порядка согласования документации, в том числе по изъятию земель, выдаче сервитутов, правил пользования водными объектами и так далее.

Кроме того, сегодня стало известно, что кабмин дополняет список приоритетных объектов инфраструктуры, которые попадут под действие ФЗ-254 «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вице-премьер Александр Новак отметил, что упрощение процедур проектирования и строительства газопроводов и электрических сетей позволит быстрее осуществить переориентацию российского экспорта на восток.

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Отечественные эксперты считают, что данные меры действительно могут помочь российским компаниям с переводом поставок углеводородов, однако не станут решающими в процессе реализации крупных проектов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Игорь Юшков подтвердил «Эксперту», что вопросы проектирования — чуть ли не самая большая проблема для российских компаний. Особенно, если речь идет про европейскую часть страны.

«Очень много времени уходит на согласование с городскими, муниципальными властями. Условно говоря, в Восточной Сибири населенных пунктов почти нет, поэтому при прокладке нефтепроводов нужно согласований меньше. Разве что это приходится согласовывать проекты с природоохранными органами. А вот если мы говорим район Москвы, то процесс утверждения документации занимает львиную долю времени. Поэтому для компаний, которые занимаются строительством, обслуживанием и эксплантацией подобных объектов, принятые меры — большой плюс. Главное, чтобы сокращение времени шло не во вред экологии и безопасности», — заявил Юрий Юшков.

В свою очередь эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович замети в комментарии «Эксперту», что в большей степени данные меры коснутся именно текущих строек.

«Если же мы говорим про переориентацию нефти, то на каком-то этапе естественным образом возникнут вопросы с новой трубой в Китай, которая шла бы рядом с ВСТО. Я думаю, чтобы этот проект реализовать, нужно будет много усилий приложить, договариваться с китайцами. Могут ли новые строительные нормы облегчить процесс переговоров? Честно говоря, я не уверен, что именно это будет важнейшей проблемой. Особенно на фоне того, что нужно экономически эффективно эту трубу построить. И добиться того, чтобы китайцы согласились покупать нефть — вот это важно. Но, наверное, упрощение бюрократических процедур может поспособствовать. В любом случае, пока это не главный механизм, который откроет для нас возможности по нефтепроводному экспорту в Поднебесную», — констатировал эксперт.

Доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового Университета Михаил Хачатурян предположил в беседе с корреспондентом «Эксперта», что изменение градостроительных норм для прокладки нефтепроводов — это, очевидно, игра на будущее в плане прокладки нефтяной трубы в Китай и развития нефтепроводной сети на Каспии, где в ближайшее время будет ударными темпами расширяться трубопроводная система для осуществления поставок через Иран в Индию.

«Причем основное значение это решение имеет именно для прикаспийских регионов России, где прибрежная застройка в районе портовой инфраструктуры максимальная», — заключил Михаил Хачатурян.