Новак сообщил о продлении сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня

Москва продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 года.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

В начале прошлого месяца Новак заявил, что Россия в ответ на введение «потолка цен» на нефть с марта добровольно сократит добычу, напоминает агентство. «На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», — пояснял зампред правительства. По его словам, дальнейшие решения будут приниматься с учетом ситуации на рынке.