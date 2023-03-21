Платежные системы Ирана и России объединились

Банковские платежные системы Ирана и России уже соединены друг с другом, скоро кредитные организации смогут открывать счета компаниям из обеих стран. Это позволит совершать платежи без использования SWIFT, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

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«Сегодня банковские системы платежей Ирана и России уже полностью соединены друг с другом. Вскоре банки обоих государств, создав законодательную инфраструктуру, смогут открывать своим компаниям счета», — сообщил Хандузи.

Он подчеркнул, что банковские платформы объединятся для совершения платежей «без необходимости в использовании SWIFT и других банковских систем передачи информации». Это, по его словам, устранит барьеры в валютных операциях между двумя государствами, а Москва и Тегеран смогут расширить торгово-экономические отношения.

Часть крупнейших российских банков была отключена от SWIFT весной прошлого года. Иранские банки лишились доступа к SWIFT в 2012 году. Регуляторы России и Ирана договорились об облегчении банковских операций между странами в конце января текущего года.

