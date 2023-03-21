Под Луганском начал работать новый асфальтобетонный завод

Новый асфальтобетонный завод начал работать в Лутугинском районе ЛНР. Произведенную там асфальтобетонную смесь будут использовать для ремонта трассы от Луганска до конца Лутугинского района уже в марте, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

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«Номинальная производительность асфальтобетонного завода – 160 тонн асфальта в час. На прошлой неделе на заводе выпустили первую пробную партию асфальтобетонной смеси. Уже в этом месяце произведенную асфальтобетонную смесь будут использовать при капитальном ремонте трассы Н-21», — сообщили в Минпромторге.

В ведомстве уточнили, что всего планируется привести в порядок 28 км дорожного полотна от Луганска до Лутугинского района.

