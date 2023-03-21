Посещаемость столичных театров превысила допандемийный уровень

В Москве посещаемость театров превысила уровень, наблюдавшийся до начала пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, передает «Интерфакс».

«Мы превысили допандемийный уровень посещаемости, что здорово. Все эти опасения, которые у нас были, когда мы тяжело проходили период пандемии, они все в прошлом. Театральная жизнь города идет с хорошей динамикой, и мы по всем показателям — и по посещаемости, и по финансовым показателям, мы не то, что вернулись на тот уровень, который был до пандемии, мы его превысили», — цитирует чиновника агентство.

По словам Кибовского, аншлаги наблюдаются во всех театрах, даже в тех, где их не было.

