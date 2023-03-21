Посещаемость столичных театров превысила допандемийный уровень

В Москве посещаемость театров превысила уровень, наблюдавшийся до начала пандемии коронавируса.
Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, передает «Интерфакс».
«Мы превысили допандемийный уровень посещаемости, что здорово. Все эти опасения, которые у нас были, когда мы тяжело проходили период пандемии, они все в прошлом. Театральная жизнь города идет с хорошей динамикой, и мы по всем показателям — и по посещаемости, и по финансовым показателям, мы не то, что вернулись на тот уровень, который был до пандемии, мы его превысили», — цитирует чиновника агентство.
По словам Кибовского, аншлаги наблюдаются во всех театрах, даже в тех, где их не было.