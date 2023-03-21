Предупредить о планах врага — это нормально: Красноперов про письмо Пригожина к МО РФ о наступлении ВСУ под Бахмутом

Решение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина уведомить МО РФ о наступлении ВСУ под Бахмутом (бывший Артемовск) и попросить укрепить фланги ЧВК «Вагнер» является абсолютно правильным, так как обе структуры стремятся к общей цели — победе над врагом — и должны качественно взаимодействовать, а также обмениваться разведданными. Такое мнение озвучил аналитик и летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Ранее петербургский бизнесмен направил обращение главе отечественного Министерства обороны Сергею Шойгу, где сообщил о скором начале операции украинских вооруженных сил в районе бывшего Артемовска с целью отсечения «музыкантов» от российской регулярной армии. В документе предприниматель указал на необходимость оперативных превентивных мер.

Красноперов считает, что Пригожин действительно осведомлен о планах командования ВСУ. Он подчеркнул, что современные средства разведки позволяют отслеживать передислокацию войск противника.

«Он может обладать данной информацией. Раньше для таких целей брали "языков", сейчас есть Интернет, все элементарно выясняется. Есть наблюдение с воздуха, из космоса, с дронов на местах. Увидеть перемещение украинских подразделений, их сосредоточение в каком-то районе довольно легко», — отметил спикер.

Аналитик назвал логичным и верным решение главы ЧВК «Вагнер» предупредить МО РФ о замыслах Киева. Бизнесмен получил в распоряжение ценные сведение и поделился ими с российскими военными функционерами, чтобы объединить усилия и приблизить окончательный разгром противника.

«Предупредить о планах врага — это нормально. Не зря же разведка работает. В данной ситуации он правильно говорит, фланги надо усиливать. Чувствует где-то слабину, которую необходимо устранить. В конце концов и армия, и «музыканты» общее дело делают», — подытожил Красноперов.