Путин и Си Цзиньпин договорились о «всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии»

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Кремле подписали два совместных документа: заявление об углублении российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Российский лидер отметил, что подписанные программные заявления «в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития».

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«Подписанные нами только что два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития… Эти два документа задают для правительств, деловых и общественных кругов наших стран ориентиры на перспективу, формируют долгосрочные цели по реализации стоящих между нашими странами схожих задач всестороннего национального развития», — заявил глава российского государства.

Путин отметил, что по большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают. В частности, обе страны «решительно выступают против нанесения любыми государствами или блоками ущерба интересам других стран». Россию и Китай, по его словам, связывают тесные узы, и вместе они «могут найти решение даже самых сложных проблем».

Президент РФ подчеркнул, что правительства двух стран «должны без раскачки приступить к согласованию и реализации плана развития основных направлений сотрудничества». Он также отметил, что мирный план Китая по Украине может быть взят за основу разрешения конфликта, «когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве».

«В течение 10 лет мы с президентом [РФ Владимиром] Путиным поддерживаем плотные связи, находимся в контакте по стратегическим вопросам <…>. Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай и Россия, «как члены Совбеза ООН будут дальше отстаивать нормы международных отношений, базирующихся на уставе ООН».