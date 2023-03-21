Путин сообщил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами

Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки, заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе. Также он пообещал поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, покинувших Россию, и выступил за создание совместного рабочего органа по развитию Северного морского пути.

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«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах», — заявил Путин.

Президент РФ отметил, что Россию и Китай объединяет протяженная сухопутная граница, поэтому безусловным приоритетом остается формирование железнодорожных и автомобильных коридоров в направлении Китай — Европа и обратно через российскую территорию. При этом перспективным он назвал сотрудничество с Пекином по освоению транзитного потенциала Северного морского пути.

«Мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути», — подчеркнул Путин.

Кроме того, по словам президента, Россия готова «поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий». По мнению российского лидера, Москва и Пекин также могут добиться успеха в информационных технологиях и сетевой безопасности. Для этого, по его словам, у стран есть богатый научный потенциал и широкие производственные возможности.

