Россия стала лидером по поставкам нефти в КНР, оттеснив на второе место Саудовскую Аравию

В текущем году Россия вышла на первое место по объемам поставок нефти в Китай.

Как пишет Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление КНР, поставки нефти из РФ в Китай в первые два месяца года составили 15,68 млн т — за сутки из РФ в Китай поступало примерно 1,94 млн баррелей, что почти на 23,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года (1,57 млн баррелей в сутки).

Сообщается, что на фоне санкций импортеры закупают сырье с большими скидками; среди главных бенефициаров снижения цен оказались частные китайские НПЗ в провинции Шаньдун.

В январе российская нефть марки ESPO с поставкой в феврале была закуплена со скидкой в $8 по отношению к эталону европейской биржи ICE марки нефти Brent, уточняет агентство.

Ранее первое место среди экспортеров нефти в Китай занимала Саудовская Аравия. В минувшем году эта страна поставила в КНР 87,49 млн т энергоресурса, то есть 1,75 млн баррелей в сутки. За период с января по февраль 2023 года королевство экспортировало в Китай 13,92 млн т (1,72 млн баррелей в сутки) и теперь находится на втором месте по поставкам нефти в Поднебесную. На третьей строчке Ирак с 9,62 млн т нефти, далее следуют ОАЭ (6,58 млн т), Бразилия (6,27 млн т) и Оман (5,93 млн т).

На седьмом месте оказалась Малайзия, у которой поставки нефти в КНР подскочили более чем на 144% год к году и составили в первые два месяца 2023-го более 5,28 т.