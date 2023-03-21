Си Цзиньпин прибыл в Кремль для официальной встречи с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает ТАСС, китайский лидер подъехал к парадному входу Большого Кремлевского дворца, где его встретил комендант Кремля Сергей Удовенко.

Глава КНР находится в России с государственным визитом, который завершится 22 марта.

После церемонии официальной встречи Си Цзиньпина с президентом РФ в Георгиевском зале пройдут переговоры в узком и в расширенном составах, затем состоится подписание важных документов и заявление для журналистов.

От российской стороны во встрече Путина и Си Цзиньпина в узком составе участвуют заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов, а также министр обороны Сергей Шойгу, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее председатель КНР встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства. Си Цзиньпин пригласил главу кабмина и президента посетить Китай.

По словам китайского лидера, развитие отношений Пекина и Москвы — стратегический выбор КНР. Китай выступает за многополярность мира и демократизацию международных отношений, а также углубление практического сотрудничества с РФ в различных областях.